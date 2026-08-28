Чистое золото 999,9 пробы и серебро: в продажу поступили монеты, посвященные 35-летию независимости

·32·Экономика
Чистое золото 999,9 пробы и серебро: в продажу поступили монеты, посвященные 35-летию независимости

Центральный банк Республики Узбекистан официально объявил о выпуске в обращение новых памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов по случаю славного 35-летия государственной независимости нашей страны. Эти монеты благодаря своему высококачественному дизайну и драгоценному составу являются не только историческим сувениром, но и надежным инвестиционным активом для населения.

На лицевой стороне монет со вкусом изображены государственные символы и национальные эмблемы Республики Узбекистан.

Чистое золото и серебро весом 31,1 грамма: Характеристики монет

Выпущенные памятные изделия полностью отвечают высоким стандартам мировой нумизматики и рынка драгоценных металлов:

  • Чистота металла: Монеты изготовлены из чистого золота и чистого серебра 999,9 пробы;

  • Вес: Чистый вес каждой монеты составляет 31,1 грамма (1 тройская унция);

  • Инвестиционная и коллекционная ценность: Как драгоценный металл, они служат надежным средством накопления, защищающим от инфляции.

Чистое золото 999,9 пробы и серебро: в продажу поступили монеты, посвященные 35-летию независимости

Как и где можно приобрести?

Для граждан и коллекционеров созданы удобные условия для приобретения монет:

  • Варианты покупки: Памятные монеты можно приобрести в виде специального полного коллекционного набора из 3 штук или по желанию по отдельности;

  • Точки продаж: Для покупки следует обращаться в соответствующие филиалы коммерческих банков нашей республики;

  • О ценах: По данным Центрального банка, актуальные цены продажи памятных монет «Mustaqillikning 35 yilligi» («35-летие независимости») публикуются коммерческими банками в соответствии с рыночной конъюнктурой.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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