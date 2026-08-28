Чистое золото 999,9 пробы и серебро: в продажу поступили монеты, посвященные 35-летию независимости
Центральный банк Республики Узбекистан официально объявил о выпуске в обращение новых памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов по случаю славного 35-летия государственной независимости нашей страны. Эти монеты благодаря своему высококачественному дизайну и драгоценному составу являются не только историческим сувениром, но и надежным инвестиционным активом для населения.
На лицевой стороне монет со вкусом изображены государственные символы и национальные эмблемы Республики Узбекистан.
Чистое золото и серебро весом 31,1 грамма: Характеристики монет
Выпущенные памятные изделия полностью отвечают высоким стандартам мировой нумизматики и рынка драгоценных металлов:
Чистота металла: Монеты изготовлены из чистого золота и чистого серебра 999,9 пробы;
Вес: Чистый вес каждой монеты составляет 31,1 грамма (1 тройская унция);
Инвестиционная и коллекционная ценность: Как драгоценный металл, они служат надежным средством накопления, защищающим от инфляции.
Как и где можно приобрести?
Для граждан и коллекционеров созданы удобные условия для приобретения монет:
Варианты покупки: Памятные монеты можно приобрести в виде специального полного коллекционного набора из 3 штук или по желанию по отдельности;
Точки продаж: Для покупки следует обращаться в соответствующие филиалы коммерческих банков нашей республики;
О ценах: По данным Центрального банка, актуальные цены продажи памятных монет «Mustaqillikning 35 yilligi» («35-летие независимости») публикуются коммерческими банками в соответствии с рыночной конъюнктурой.
…