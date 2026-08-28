Турнир в Шанхае: Нашел ли китайский звездный боец слабые места Умара Нурмагомедова?

Один из самых опасных бойцов легчайшего веса UFC, китаец Сон Ядон, поделился своими планами и процессом подготовки перед предстоящим важным поединком против непобежденного российского звездного бойца Умара Нурмагомедова.

Этот главный бой пройдет 29 августа в рамках турнира UFC Фигхт Нигхт 286 в китайском Шанхае.

Главный шанс на чемпионский пояс

Китайский боец твердо уверен, что победа над Умаром даст ему возможность напрямую побороться за чемпионский титул:

Сила соперника и мотивация: «Все прекрасно знают, что Умар — один из сильнейших бойцов в дивизионе. Если я побежу его, руководство UFC обязательно даст мне титульный бой. Я полностью уверен в себе и не сомневаюсь, что выиграю этот поединок», — сказал Ядон;

Самый благоприятный период в карьере: «Сейчас для меня самый пиковый и удобный момент. За свою карьеру я выходил в октагон против множества топовых бойцов и накопил большой опыт. Я всесторонне готов к противостоянию с Умаром».

Борьба в Грузии и база в Калифорнии: Секреты подготовки

Сон Ядон подчеркнул, что провел серьезную подготовку против главного оружия дагестанского бойца — борьбы и партерной техники:

Сборы в Грузии: «Мои тренировочные сборы прошли отлично. Сначала я около двух недель проходил специальную подготовку по вольной борьбе в Грузии;

Школа «Теам Алфа Мале»: Затем я продолжил тренировки в знаменитом зале Теам Алфа Мале в США. Нахожусь в отличной физической и тактической спортивной форме», — отметил китайский атлет.

Бой в Шанхае станет для обоих спортсменов решающим поединком на пути к чемпионскому поясу в этом весе.