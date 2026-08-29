Страшный взрыв под Киевом: сгорел склад боеприпасов, погибли 27 человек
В селе Милая Киевской области после атаки беспилотного летательного аппарата (дрона) произошел мощный взрыв и чрезвычайное происшествие. В результате удара по складу боеприпасов на территории произошла масштабная детонация, нанесшая огромный ущерб близлежащим жилым домам и социальным объектам.
По официальным данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек, десятки людей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Подтверждено, что среди погибших есть глава Дмитровской общины Тарас Дидич.
Разрушены дом престарелых и жилые дома: эвакуировано более 370 человек
Мощная ударная волна и обломки разрушили близлежащую инфраструктуру:
Ущерб социальным объектам: Серьезно повреждены многоэтажные и частные жилые дома, расположенные вблизи эпицентра взрыва, а также специальный пансионат для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями;
Масштаб спасательной операции: На месте происшествия более 300 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят работы по тушению пожара и разбору завалов;
Эвакуация: К настоящему моменту из опасной зоны в безопасные места вывезено более 370 граждан, процесс эвакуации продолжается непрерывно.
«Допустившие это понесут ответ»: начато расследование по факту халатности со стороны государства
В связи с происшествием Национальной полицией и Службой безопасности Украины (СБУ) возбуждено специальное уголовное дело:
Нарушение строгих норм: Согласно действующим правилам безопасности, хранение взрывоопасных боеприпасов вблизи жилых домов и социальных объектов категорически запрещено;
Ответственность должностных лиц: Представители властей заявили, что все ответственные лица, разрешившие хранение боеприпасов вблизи жилой зоны, будут привлечены к полной ответственности по статье о халатности, а по ситуации будут сделаны жесткие выводы.
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