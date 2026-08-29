Какая погода ожидает Узбекистан в сентябре?

·29·Узбекистан
Какая погода ожидает Узбекистан в сентябре?

В сентябре текущего года на территории Узбекистана ожидается относительно сухая и умеренно теплая погода. Хотя в течение месяца температура будет постепенно снижаться, в отдельные дни вновь может ощущаться летняя жара. Об этом говорится в прогнозных данных погоды, опубликованных Узгидрометом.

Согласно прогнозу, в первой декаде сентября на территории республики будет наблюдаться преимущественно малооблачная и сухая погода. В этот период температура воздуха будет благоприятной для сезона, ожидаются теплые и приятные дни.

Ночью и ранним утром температура составит около 15–20 градусов, будет ощущаться прохлада. Днем же под воздействием солнца воздух может прогреться до 30–35 градусов, в отдельные дни — до 37 градусов.

В южных регионах республики в жаркие дни температура может подняться еще выше. Здесь температура воздуха может достигать 38–40 градусов.

Во второй и треть декадах сентября прогнозируется формирование относительно стабильного температурного фона. В этот период ночью ожидается 10–15 градусов, а днем — в основном 25–30 градусов.

При этом не исключено, что в отдельные короткие периоды месяца температура будет меняться как в сторону повышения, так и понижения. Таким образом, в течение сентября погода не будет оставаться стабильной и в некоторые дни может заметно отличаться.

В отдельные дни месяца, то есть в течение 1–3 дней сентября, могут пройти небольшие дожди. Однако в южных регионах вероятность осадков очень мала.

Количество осадков также будет варьироваться в зависимости от регионов. На большей части территории республики в сентябре количество осадков может быть меньше нормы.

В некоторых районах Ферганской долины прогнозируется количество осадков около нормы. А в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области количество осадков ожидается больше нормы или около нее.

В целом в сентябре в Узбекистане летняя жара будет постепенно отступать, а прохладные дни, характерные для осеннего сезона, станут увеличиваться. Тем не менее, в первые дни месяца в некоторых регионах температура все еще будет высокой, а на юге может сохраниться жаркая погода.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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