На Байконуре заправлен грузовой космический корабль Прогресс МС-35

·1·Технологии
На Байконуре заправлен грузовой космический корабль Прогресс МС-35

На космодроме Байконур завершающий этап подготовки грузового космического корабля «Прогресс МС-35» к предстоящему полету. Согласно данным Иксбт.ком, специалисты успешно завершили процесс заправки космического аппарата топливом и сжатыми газами. Об этом сообщает Иксбт.ком. Подготовительные и испытательные процессы

Перед проведением заправки команда инженеров вывела корабль «Прогресс МС-35» из режима консервации и тщательно проверила все основные бортовые системы. Также были проведены необходимые испытания герметичности корпуса корабля и работоспособности солнечных батарей.

Параллельно с этими техническими процессами на космодроме была собрана «пакетная» ступень ракеты-носителя «Soyuz», состоящая из центрального и четырех боковых блоков. Эти работы создают основу для последующих крупных этапов.

Предстоящие этапы

Следующим важным шагом на пути к интеграции корабля и ракеты является установка головного обтекателя на корабль. После этого «Прогресс МС-35» будет успешно состыкован с ракетой-носителем.

После завершения всех финальных технических операций полностью собранная ракета-носитель будет вывезена на стартовый комплекс. На данный момент сообщается, что точная дата запуска этой важной космической миссии специалистами еще не объявлена.

Барча оксирги тексник оператсиялар якунлангач, тоʻлик йигʻилган ракета-ташувчи старт комплексига олиб чикилади. Хозирги вактда мутаксассислар томонидан ушбу мухим космик миссиянинг аник учирилиш санаси хали еʼлон килинмагани айтилмокда.

БайконурКосмосProgress MS-35SoyuzТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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