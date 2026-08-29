В Бостанлыке обнаружены уникальные находки возрастом 320 тысяч лет

·22·Мир
В Бостанлыке обнаружены уникальные находки возрастом 320 тысяч лет

На палеолитическом памятнике Аркутсай в Бостанлыкском районе Ташкентской области в слое, сформировавшемся 320–280 тысяч лет назад, были обнаружены каменные изделия, обработанные древними людьми. Если эта дата будет подтверждена лабораторными анализами, Аркутсай может быть признан древнейшим палеолитическим памятником в Узбекистане. Об этом сообщили в Академии наук Узбекистана.

Отмечается, что уникальные находки были выявлены в ходе совместных исследований специалистов Института антропологии Академии наук Узбекистана и Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Целенаправленные археологические исследования памятника Аркутсай начались в 2024 году. В настоящее время раскопки и наблюдения ведутся на трех отдельных участках.

В процессе исследований в первом, втором и третьем древних погребенных почвенных слоях памятника были найдены каменные артефакты, обработанные человеком. Это может свидетельствовать о том, что древние люди осваивали данную территорию в различные периоды и в несколько этапов.

Согласно предварительным геологическим и палеоклиматическим оценкам специалистов, третий слой сформировался 320–280 тысяч лет назад.

Qazish ishlari paytida tuproq yuzasida teshani yonida o‘lchov shkalasi turibdi.

В ходе предыдущих исследований в слоях памятника на глубине 20 и 40 метров также находили отдельные каменные артефакты. Однако из-за того, что их точное стратиграфическое положение не было должным образом задокументировано, было сложно достоверно определить, к какому периоду относятся находки.

По словам ученых, новые находки имеют важное значение для изучения расселения древних людей по территории Центральной Азии, а также процессов их адаптации к различным природным и климатическим условиям.

В то же время комплексное изучение лёссовых и древних почвенных слоев вместе с археологическими находками позволит установить взаимосвязь между деятельностью древних людей, изменением климата и развитием ландшафта.

Quruq va changli tuproq ustida kichik, kulrang-jigarrang tosh yotibdi.

Если датировка в 320–280 тысяч лет будет подтверждена независимыми лабораторными анализами, это станет важным научным доказательством того, что древние люди освоили Ташкентский оазис и территорию современного Узбекистана еще 320 тысяч лет назад.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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