45-летний мужчина умер во время процедуры подтяжки лица

·30·Мир
45-летний мужчина умер во время процедуры подтяжки лица

В Бразилии трагедия во время косметической процедуры завершилась смертью 45-летнего предпринимателя Жоау Виктора Батисты Пинейру. Отец двоих детей проходил процедуру подтяжки лица в области висков под наркозом 18 августа в клинике, расположенной в одном из престижных районов Форталезы.

Во изо рта у Жоау начала идти пена. Медицинские работники предприняли семь попыток реанимировать его, однако мужчина скончался.

Жоау в течение двух лет являлся клиентом стоматолога-хирурга Мишель Франсы и ранее уже проходил в клинике ряд косметических процедур. В 2025 году он даже снялся в рекламе клиники, рассказав, что работает над своей внешностью, кожей и омоложением лица.

Семья сообщила, что Жоау был здоров и регулярно занимался спортом. Однако в судебно-медицинском документе, полученном местными СМИ, зафиксировано наличие у него гипертонии в анамнезе.

В настоящее время полиция расследует причины его смерти, включая возможную халатность или умышленные нарушения. Клиника Эспасо Мичеле Франса заявила, что были приняты все необходимые медицинские меры, а в экстренной ситуации команда действовала незамедлительно.

В то же время адвокат семьи Жоау Аллисон Кастро утверждает, что в клинике не было дефибриллятора.

Жоау был владельцем компании Каса де Фогос Сао Джоао и более 20 лет руководил семейным бизнесом.

Предприниматель был похоронен 20 августа в городе Каукайя. Официальная причина смерти пока не установлена. Медицинская бригада во главе с руководителем анестезиологической группы Валедией Мелу сообщила, что ожидает окончательного судебно-медицинского заключения и полностью сотрудничает со следственными и судебными органами.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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