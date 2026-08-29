Замерзнет ли Европа зимой? Газохранилища пусты, а цены на уголь взлетели!

На глобальных сырьевых рынках наблюдается сложная и противоречивая динамика. Если цены на нефть имеют тенденцию к снижению на фоне геополитической ситуации вокруг Ирана и ожиданий относительно процентных ставок ФРС США, то цены на природный газ в Европейском союзе остаются на опасном высоком уровне.

Неполная готовность европейских стран к отопительному сезону и значительно меньшие по сравнению с прошлым годом запасы в подземных хранилищах привели к резкому росту спроса на альтернативное топливо — уголь на континенте.

Нефтяной рынок: Ниже 90 долларов за баррель

На международных рынках зафиксировано снижение котировок «черного золота»:

Движение цен: Цена эталонной марки Северного моря Брент за неделю снизилась с 92,4 доллара до 89,3 доллара ;

Влияние ФРС и ставок: Как отметил старший аналитик Прике Футурес Груп Фил Флинн, заявления главы ФРС США Кевина Уорша о возможном повышении процентной ставки в конце года ускорили падение цен;

Фактор Ормузского пролива и Венесуэлы: Слухи об ирано-оманских соглашениях и открытии пролива, а также заявление Дональда Трампа о мега-сделке с Венесуэлой по месторождениям с запасами в 65 миллиардов баррелей временно смягчили опасения на рынке.

Газовая ловушка Европы: Хранилища пусты, цены вдвое выше

В преддверии отопительного сезона в Европе нарастают опасения:

Барьер в 800 долларов: На нидерландской бирже ТТФ цена тысячи кубометров газа немного снизилась с 815 долларов до 806 долларов , однако прочно держится выше опасной отметки в 800 долларов;

Дефицит запасов: Европейские компании поздно приступили к наращиванию импорта. В настоящее время запасы в хранилищах на 14 миллиардов кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

Десятки миллиардов долларов переплаты: Котировки поставок выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В результате Европейскому союзу в текущем сезоне придется потратить на импорт газа на десятки миллиардов долларов больше.

Возврат к углю: Альтернативная энергия дорожает

Чрезмерно высокие цены на газ заставляют промышленность континента вновь обращаться к углю: