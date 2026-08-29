Замерзнет ли Европа зимой? Газохранилища пусты, а цены на уголь взлетели!
На глобальных сырьевых рынках наблюдается сложная и противоречивая динамика. Если цены на нефть имеют тенденцию к снижению на фоне геополитической ситуации вокруг Ирана и ожиданий относительно процентных ставок ФРС США, то цены на природный газ в Европейском союзе остаются на опасном высоком уровне.
Неполная готовность европейских стран к отопительному сезону и значительно меньшие по сравнению с прошлым годом запасы в подземных хранилищах привели к резкому росту спроса на альтернативное топливо — уголь на континенте.
Нефтяной рынок: Ниже 90 долларов за баррель
На международных рынках зафиксировано снижение котировок «черного золота»:
Движение цен: Цена эталонной марки Северного моря Брент за неделю снизилась с 92,4 доллара до 89,3 доллара;
Влияние ФРС и ставок: Как отметил старший аналитик Прике Футурес Груп Фил Флинн, заявления главы ФРС США Кевина Уорша о возможном повышении процентной ставки в конце года ускорили падение цен;
Фактор Ормузского пролива и Венесуэлы: Слухи об ирано-оманских соглашениях и открытии пролива, а также заявление Дональда Трампа о мега-сделке с Венесуэлой по месторождениям с запасами в 65 миллиардов баррелей временно смягчили опасения на рынке.
Газовая ловушка Европы: Хранилища пусты, цены вдвое выше
В преддверии отопительного сезона в Европе нарастают опасения:
Барьер в 800 долларов: На нидерландской бирже ТТФ цена тысячи кубометров газа немного снизилась с 815 долларов до 806 долларов, однако прочно держится выше опасной отметки в 800 долларов;
Дефицит запасов: Европейские компании поздно приступили к наращиванию импорта. В настоящее время запасы в хранилищах на 14 миллиардов кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
Десятки миллиардов долларов переплаты: Котировки поставок выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В результате Европейскому союзу в текущем сезоне придется потратить на импорт газа на десятки миллиардов долларов больше.
Возврат к углю: Альтернативная энергия дорожает
Чрезмерно высокие цены на газ заставляют промышленность континента вновь обращаться к углю:
Скачок цен: Цена на уголь с поставкой на месяц из хаба Антверпен-Роттердам-Амстердам (АРА) выросла со 125,2 доллара до 131,5 доллара за тонну;
Зимнее испытание: Такое удорожание на рынках газа и угля свидетельствует о том, что предстоящий зимний сезон для промышленности и населения Европы будет крайне тяжелым.
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