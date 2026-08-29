Страшная ночь по всей России: отражена атака 313 дронов, есть пострадавшие
Министерство обороны Российской Федерации утром в субботу, 29 августа, выступило с официальным заявлением, опубликовав данные об очередной крупной атаке беспилотных летательных аппаратов (дронов) на регионы страны.
Согласно официальному отчету военного ведомства, за прошедшую ночь дежурными силами российской ПВО (противовоздушной обороны) было перехвачено и уничтожено в общей сложности 313 беспилотников самолетного типа.
Удары в более чем 10 регионах и морских акваториях
В сообщении Минобороны приводится широкий географический охват атакованных территорий. Беспилотники были сбиты в небе над следующими регионами:
Приграничные и центральные области: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская и Тульская области;
Центр и южные регионы: Московский регион, Краснодарский край, Крым и Республика Татарстан;
Водные акватории: множество дронов также было уничтожено над акваториями Азовского и Черного морей.
Ситуация в Ростовской области: 7 человек получили ранения
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал ночные атаки и подтвердил факты разрушений в регионе:
Пострадавшие: в результате атаки дронов семь граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести;
Атакованные районы: основные удары пришлись на город Ростов-на-Дону, а также на Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы;
Экстренные службы: на местах происшествий продолжают работу профильные экстренные и медицинские службы.
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