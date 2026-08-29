Впервые опухоль головного мозга была удалена с помощью ИИ

В Великобритании впервые в мире операция на головном мозге была проведена в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. Новая технология помогла хирургам точнее отделять важные кровеносные сосуды и нервы во время операции, безопаснее удаляя опухоль. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 48-летний отец двоих детей из Бедфордшира Рис Хибберт был прооперирован в больнице Университетского колледжа Лондона. По словам врачей, если бы опухоль не была удалена вовремя, пациент мог бы потерять зрение.

У Хибберта была обнаружена доброкачественная опухоль гипофиза размером 11 миллиметров. Расположенная у основания мозга эта железа вырабатывает важнейшие гормоны, регулирующие рост, обмен веществ, артериальное давление и температуру тела.

Однако расположение опухоли осложняло операцию. Она находилась очень близко к сонным артериям, снабжающим мозг кровью, и зрительным нервам, отвечающим за зрение.

Со временем опухоль начала оказывать давление на зрительные нервы, снижая способность Хибберта видеть периферическим зрением. По этой причине врачи решили не затягивать с операцией.

Во время операции хирурги добрались до основания мозга через нос с помощью эндоскопа — устройства с установленной на нем тонкой камерой. Но поскольку опухоль находилась за слоями костей и твердой мозговой оболочки, ее требовалось удалять с особой осторожностью.

Именно в этом процессе искусственный интеллект помог хирургам. ИИ проанализировал видеозапись операции в прямом эфире, отслеживал хирургические инструменты и отмечал потенциальные зоны расположения кровеносных сосудов и нервов.

В результате система помогла специалистам определить, в каких местах безопаснее удалить опухоль. То есть искусственный интеллект не заменил хирурга, а предоставил ему важную дополнительную информацию во время операции.

Исследователи обучили данную систему ИИ на основе видеозаписей сотен операций по удалению опухолей гипофиза. Специалисты отметили кровеносные сосуды и нервы на видео, научив искусственный интеллект распознавать важные структуры в головном мозге.

Один из хирургов, профессор Хани Маркус, сообщил, что система искусственного интеллекта обучена на объемах операционных данных, превышающих то, что многие специалисты могут увидеть за всю свою карьеру.

По его словам, такая технология может служить для хирурга «вторыми экспертными глазами». Это может помочь снизить риски операций, особенно в таких сложных и деликатных областях, как головной мозг.

Специалисты оценивают данный результат как важный шаг, расширяющий возможности использования искусственного интеллекта в нейрохирургии.