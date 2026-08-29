Политическое решение правительства Финляндии о полном закрытии границ с Россией спровоцировало серьезный экономический и демографический кризис в восточных и приграничных регионах страны. Прекращение потока российских туристов нанесло резкий удар по местному бизнесу и сфере туризма.

Как сообщил председатель финской общественной организации «Наапурисеура» Яури Варвикко, местные органы власти в приграничных районах сталкиваются с угрозой быстрого и массового оттока населения из мест своего рождения и проживания.

Безработица приближается к 20 процентам: двукратная разница между Востоком и Западом

Закрытие границ вызвало резкий дисбаланс в внутренней экономике страны:

Потеря рабочих мест: Резкое сокращение в сферах туризма, торговли и услуг лишило население источников ежедневного дохода;

Вдвое более высокая безработица: Уровень безработицы в восточных приграничных округах Финляндии достиг почти 20 процентов . Это почти в два раза выше показателей в западных регионах страны;

Переезд в поисках работы: Местные жители, не находящие работу, вынуждены покидать свои дома и переезжать в другие города и центральные регионы.

Кризис, продолжающийся с ноября 2023 года

Принятое властями Финляндии в ноябре 2023 года решение о закрытии пограничных пунктов с Россией коренным образом изменило социальный облик регионов: