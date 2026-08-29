Удар закрытых границ: что происходит в восточных регионах Финляндии?
Политическое решение правительства Финляндии о полном закрытии границ с Россией спровоцировало серьезный экономический и демографический кризис в восточных и приграничных регионах страны. Прекращение потока российских туристов нанесло резкий удар по местному бизнесу и сфере туризма.
Как сообщил председатель финской общественной организации «Наапурисеура» Яури Варвикко, местные органы власти в приграничных районах сталкиваются с угрозой быстрого и массового оттока населения из мест своего рождения и проживания.
Безработица приближается к 20 процентам: двукратная разница между Востоком и Западом
Закрытие границ вызвало резкий дисбаланс в внутренней экономике страны:
Потеря рабочих мест: Резкое сокращение в сферах туризма, торговли и услуг лишило население источников ежедневного дохода;
Вдвое более высокая безработица: Уровень безработицы в восточных приграничных округах Финляндии достиг почти 20 процентов. Это почти в два раза выше показателей в западных регионах страны;
Переезд в поисках работы: Местные жители, не находящие работу, вынуждены покидать свои дома и переезжать в другие города и центральные регионы.
Кризис, продолжающийся с ноября 2023 года
Принятое властями Финляндии в ноябре 2023 года решение о закрытии пограничных пунктов с Россией коренным образом изменило социальный облик регионов:
Опасная тенденция: По словам Яури Варвикко, если текущая ситуация не изменится, запустение приграничных территорий и их полный экономический коллапс становятся неизбежными.
…