Hyundai переходит на натриевые батареи: они прослужат 25 лет

·16·Авто
Hyundai переходит на натриевые батареи: они прослужат 25 лет

Автомобильный гигант Hyundai Мотор Груп из Сеула сделал важный шаг в области систем накопления энергии. Как пишет издание Иксбт.ком, компания успешно завершила испытания натрий-ионных аккумуляторов совместно с американской компанией УНИГРИД и планирует внедрить их на своих предприятиях. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сообщается, что ячейки на основе химии натрий-хром-оксида (НКО) прошли строгие испытания. В рамках программы ЗЭР01НЭ Аккелератор компания Hyundai протестировала крупноформатные элементы УНИГРИД емкостью 210 А·ч. Они смогли работать при полной глубине разряда и сохранили работоспособность в диапазоне температур от -20 до 60 градусов.

Специалисты отмечают, что одним из главных преимуществ новой технологии является ее высокая безопасность. Даже в экстремальных условиях испытаний не наблюдалось теплового разгона, который мог бы привести к цепному возгоранию соседних элементов. Это свидетельствует о том, что батареи не горят и не взрываются.

Возможность сокращения расходов

Высокая термическая стабильность новой технологии позволяет значительно упростить стационарные аккумуляторные хранилища (БЭСС). По расчетам УНИГРИД, системы на базе НКО не будут нуждаться в мощных кондиционерах, контурах жидкостного охлаждения и других энергозатратных средствах поддержания температуры.

Также эта технология позволяет отказаться от дорогостоящих материалов, подверженных дефициту. Натрий гораздо более распространен, чем литий, а разработка УНИГРИД не зависит от никеля и кобальта. Это снижает себестоимость производства и уменьшает зависимость от ограниченных цепочек поставок.

Долговечность и планы на будущее

Согласно заявлению производителя, ресурс элементов НКО составляет до 30 000 циклов при сохранении 80 процентов первоначальной емкости. В стационарных системах это эквивалентно примерно 25 годам эксплуатации. Для сравнения, обычные ЛФП-аккумуляторы рассчитаны на несколько тысяч циклов.

После успешного завершения испытаний Hyundai переходит от тестирования отдельных ячеек к созданию полноценных систем накопления энергии. В дальнейшем планируется установка таких накопителей на предприятиях компании по всему миру в рамках программы Грин Факторй.

Данные станции позволят резервировать электроэнергию, устранять перебои на предприятиях, а также более эффективно использовать энергию, получаемую из возобновляемых источников.

HyundaiНатриевые БатареиUNIGRIDАвтомобилестроениеGreen Factory
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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