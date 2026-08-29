Срочное совещание в Пентагоне: Хегсет созывает сотни генералов на секретную базу

·35·Мир
Срочное совещание в Пентагоне: Хегсет созывает сотни генералов на секретную базу

В военных кругах США начался очередной масштабный и секретный процесс подготовки. Как сообщает авторитетное издание Те Валл Стрит Джурнал (ВСДж) со ссылкой на официальные американские источники, глава Министерства обороны США Пит Хегсет разрабатывает план по созыву сотен высокопоставленных военных лидеров и генералов на известную базу морской пехоты Куантико в штате Вирджиния до конца текущего года.

По данным источников, в ходе предстоящей закрытой встречи ожидается оглашение стратегических планов, касающихся Вооруженных сил США, а также новых специальных приказов.

Секретный саммит в Куантико и официальный ответ Пентагона

Пока многие детали предстоящего спецсовещания держатся в строгом секрете:

  • Точная дата и участники: Точная дата мероприятия и состав генералитета, который в нем примет участие, пока до конца не утверждены;

  • Примет ли участие Дональд Трамп? Самой большой неизвестностью остается вопрос о том, будет ли лично присутствовать на этом важном военном саммите Президент США Дональд Трамп;

  • Реакция Пентагона: Представитель военного ведомства Джоэл Вальдес в ответ на вопросы журналистов заявил, что в настоящее время подробной информации, подлежащей официальному обнародованию, не имеется.

Повторятся ли события 2025 года? Критика политики Байдена и новые требования

Аналогичное экстренное совещание в США было организовано в сентябре 2025 года как раз на базе Куантико:

  • Неожиданный вызов: Тогда высшее военное руководство со всей страны было в короткие сроки срочно вызвано на базу без предварительного раскрытия причин;

  • Боевая готовность и жесткая критика: На прошлогодней встрече были определены основные направления работы Пентагона, выдвинуто требование о резком повышении боеготовности личного состава, а также подвергнуты жесткой критике решения администрации бывшего президента Джо Байдена в отношении армии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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