Летучая мышь попыталась забраться в рот женщине — о чем предупреждают врачи?

·50·Мир
Летучая мышь попыталась забраться в рот женщине — о чем предупреждают врачи?

Врач-гастроэнтеролог из Ричмонда (штат Виржиния, США) Криста Эдельман поделилась на своей странице в Instagram видеообращением о страшном и необычном происшествии, случившемся ночью. Женщина проснулась посреди ночи и заметила, что по ее лицу кто-то ползает.

Сначала врач подумала, что это просто реалистичный сон, но, потрогав рукой, обнаружила, что настоящее живое животное — летучая мышь — пытается забраться ей в рот.

«Я зажала ее крылья руками»: подробности страшной ночи

В интервью местным телеканалам женщина-врач вспоминает те жуткие минуты:

  • Необычный сон: «Мне приснилось, что очень милая, маленькая полевая мышь пытается залезть ко мне в рот. Все казалось невероятно реальным», — рассказывает Эдельман;

  • Настоящий страх и крылья: «Проснувшись, я почувствовала что-то около рта и протянула руку. Ощупав, я поняла, что держу сложенные крылья летучей мыши. Это был не сон, а живая летучая мышь, которая пыталась забраться мне в рот», — подчеркнула она в интервью телеканалу ВВБТ-ТВ;

  • Быстрое спасение: Муж, проснувшись от ее криков, сразу же поймал летучую мышь, после чего врачи поместили животное в специальный контейнер и срочно отправились в отделение скорой помощи.

Предупреждение медицинских экспертов: каков риск бешенства?

Доктор Адам Ландси, заместитель медицинского директора больницы «Сент-Мэри», отметил, что врач приняла абсолютно верное решение, принесли летучую мышь на экспертизу:

  • Невидимые следы укусов: Зубы летучих мышей чрезвычайно малы, и человек может даже не заметить, что его укусили;

  • Угроза бешенства: Поскольку вирус бешенства приводит к практически 100-процентному летальному исходу, при любом прямом контакте с летучей мышей необходимо исходить из худшего сценария и немедленно начинать лечение;

  • Результат лаборатории: После проведенных тщательных лабораторных анализов у этой летучей мыши не было обнаружено вируса бешенства (результат оказался отрицательным), и стало известно, что здоровье женщины вне опасности.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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