53-летняя американка отжалась 1826 раз за час

·2·Мир
53-летняя американка отжалась 1826 раз за час

53-летняя американка Лора А. Хант установила новый мировой рекорд Гиннесса среди женщин по отжиманиям за один час, выполнив упражнение 1 826 раз.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Лора Хант добилась этого результата 8 ноября 2025 года в городе Питтсбург, США. Она работает персональным тренером и преподавателем физической грамотности.

Ее результат значительно превосходит рекорд, установленный в 2024 году 59-чной канадкой Доннаджин Уайлд, которая отжалась 1 575 раз за час.

Рекорд по отжиманиям за час среди мужчин принадлежит румынскому спортсмену Попу Лауренциу, который 30 июня 2023 года отжался 3 378 раз.

Лора Хант заявила, что своим рекордом она хотела показать своим детям, ученикам и всем остальным, как важно не бояться сложных задач и стремиться к трудным целям.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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