Жозе Моуринью разоблачил политику и несправедливость вокруг «Золотого мяча»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью в эксклюзивном интервью испанскому изданию Marca подверг жесткой критике один из самых спорных вопросов современного футбола — критерии вручения «Золотого мяча». Португальский специалист, возглавляющий «королевский клуб» с лета 2026 года, заявил о крупных политических играх вокруг этой награды.

По словам Моуринью, главный трофей мира должен вручаться не просто тем, кто добился командных побед, а гениям, оставляющим неизгладимый след в истории футбола.

«В Лиге чемпионов не дают за победу»: Резкая критика от тренера

Жозе Моуринью подошел к философии награды с другой стороны и напомнил критерии великих игроков:

Талант уровня легенд: «“Золотой мяч” должен вручаться игрокам такого уровня, по которым после завершения их карьеры будет скучать весь мир — как Марадона, Криштиану Роналду, Месси, Роналдо или Зидан;

Иллюзия командных титулов: Абсолютно неправильно вручать эту награду просто за победу в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Если индивидуальный приз дается исключительно за триумф в Лиге чемпионов, тогда отдайте его напрямую Луису Энрике, а не футболистам;

Вмешательство политики: Победитель не обязан в обязательном порядке быть испанцем или игроком ПСЖ, он должен быть действительно лучшим игроком мира. “Золотой мяч” должен доставаться одному из 3-4 сильнейших футболистов нашей планеты, и они находятся здесь. Но политика слишком сильно вмешивается в эту награду, а мне такие политические игры не нравятся».

Новая эпоха в Мадриде и борьба за индивидуальные награды

Приняв «Реал» после летних трансферов и изменений 2026 года, португальский тренер высоко оценил реальный уровень лидеров команды и не скрыл своего недовольства несправедливым выбором в отношении индивидуальных призов.

Это громкое заявление Моуринью вызвало очередные жаркие споры среди международной спортивной прессы и экспертов относительно критериев вручения «Золотого мяча».