Громкая сенсация в Шанхае: Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова! (Видео)
Прошедший в китайском Шанхае турнир UFC Фигхт Нигхт 286 вызвал огромный резонанс в мире единоборств. В главном бою вечера один из главных фаворитов наилегчайшего веса и непобежденный 30-летний российский боец Умар Нурмагомедов вышел в октагон против любимца местных трибун — 28-летнего Сун Ядуна.
Вопреки ожиданиям большинства аналитиков, это противостояние завершилось досрочно и закончилось настоящим драматичным нокаутом.
Молниеносные удары во втором раунде: как был повержен Нурмагомедов?
Китайский боец, выступавший на родине при бурной поддержке национальных трибун, продемонстрировал на протяжении всего поединка безупречную подготовку и тактику:
Решающий удар в область шеи: По ходу второго раунда Сун Ядун нанес неожиданный и невероятно мощный удар в незащищенную область шеи и головы соперника, в результате чего Умар полностью потерял равновесие;
Серийный финиш: Упавший на настил и оставшийся без защиты потерявший равновесие российский спортсмен пропустил от Ядуна еще три точных и акцентированных удара;
Решение рефери: Рефери незамедлительно вмешался в бой, остановил поединок и объявил историческую победу Сун Ядуна нокаутом (КО).
Перенесенный бой в Абу-Даби и судьба в Шанхае
Для Умара Нурмагомедова этот турнир и соперник изначально складывались несколько иначе, чем планировалось:
Перенос из-за травмы: Российский спортсмен изначально должен был подняться в октагон в июле на крупном турнире UFC в Абу-Даби. Однако после того, как его будущий соперник Давид Мартинес выбыл из строя из-за серьезной травмы, промоушен решил перенести бой в кард турнира в Шанхае;
Резкий поворот в карьере: Если это поражение нанесло серьезный удар по пути Умара Нурмагомедова к чемпионскому поясу, то Сун Ядуна оно вывело в ряды абсолютных лидеров-претендентов дивизиона.
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