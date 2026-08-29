Громкая сенсация в Шанхае: Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова! (Видео)

·71·Спорт
Громкая сенсация в Шанхае: Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова! (Видео)

Прошедший в китайском Шанхае турнир UFC Фигхт Нигхт 286 вызвал огромный резонанс в мире единоборств. В главном бою вечера один из главных фаворитов наилегчайшего веса и непобежденный 30-летний российский боец Умар Нурмагомедов вышел в октагон против любимца местных трибун — 28-летнего Сун Ядуна.

Вопреки ожиданиям большинства аналитиков, это противостояние завершилось досрочно и закончилось настоящим драматичным нокаутом.

Молниеносные удары во втором раунде: как был повержен Нурмагомедов?

Китайский боец, выступавший на родине при бурной поддержке национальных трибун, продемонстрировал на протяжении всего поединка безупречную подготовку и тактику:

  • Решающий удар в область шеи: По ходу второго раунда Сун Ядун нанес неожиданный и невероятно мощный удар в незащищенную область шеи и головы соперника, в результате чего Умар полностью потерял равновесие;

  • Серийный финиш: Упавший на настил и оставшийся без защиты потерявший равновесие российский спортсмен пропустил от Ядуна еще три точных и акцентированных удара;

  • Решение рефери: Рефери незамедлительно вмешался в бой, остановил поединок и объявил историческую победу Сун Ядуна нокаутом (КО).

Перенесенный бой в Абу-Даби и судьба в Шанхае

Для Умара Нурмагомедова этот турнир и соперник изначально складывались несколько иначе, чем планировалось:

  • Перенос из-за травмы: Российский спортсмен изначально должен был подняться в октагон в июле на крупном турнире UFC в Абу-Даби. Однако после того, как его будущий соперник Давид Мартинес выбыл из строя из-за серьезной травмы, промоушен решил перенести бой в кард турнира в Шанхае;

  • Резкий поворот в карьере: Если это поражение нанесло серьезный удар по пути Умара Нурмагомедова к чемпионскому поясу, то Сун Ядуна оно вывело в ряды абсолютных лидеров-претендентов дивизиона.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Что происходит в «Ливерпуле»? После драмы на «Энфилде» команда снова потеряла очки!Что происходит в «Ливерпуле»? После драмы на «Энфилде» команда снова потеряла очки!Сегодня, 18:54Лю Се одержал победу нокаутом в 1-м раунде в своем дебюте в UFC в Шанхае (Видео)Лю Се одержал победу нокаутом в 1-м раунде в своем дебюте в UFC в Шанхае (Видео)Сегодня, 18:34Зал в Шанхае погрузился в тишину: Дениз Гомес нокаутировала топовую китайскую бойчину уже в 1-м раундеЗал в Шанхае погрузился в тишину: Дениз Гомес нокаутировала топовую китайскую бойчину уже в 1-м раундеСегодня, 18:23«Бунёдкор»да кутилмаган о‘згариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган о‘згариш: уч нафар италиялик кетди...Сегодня, 18:19Беллингем сияет в «Реале»: как Моуринью оценил его игру?Беллингем сияет в «Реале»: как Моуринью оценил его игру?Сегодня, 18:03Жуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпионаЖуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпионаСегодня, 14:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)