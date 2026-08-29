Громкая сенсация в Шанхае: Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова! (Видео)

Прошедший в китайском Шанхае турнир UFC Фигхт Нигхт 286 вызвал огромный резонанс в мире единоборств. В главном бою вечера один из главных фаворитов наилегчайшего веса и непобежденный 30-летний российский боец Умар Нурмагомедов вышел в октагон против любимца местных трибун — 28-летнего Сун Ядуна.

Вопреки ожиданиям большинства аналитиков, это противостояние завершилось досрочно и закончилось настоящим драматичным нокаутом.

Молниеносные удары во втором раунде: как был повержен Нурмагомедов?

Китайский боец, выступавший на родине при бурной поддержке национальных трибун, продемонстрировал на протяжении всего поединка безупречную подготовку и тактику:

Решающий удар в область шеи: По ходу второго раунда Сун Ядун нанес неожиданный и невероятно мощный удар в незащищенную область шеи и головы соперника, в результате чего Умар полностью потерял равновесие;

Серийный финиш: Упавший на настил и оставшийся без защиты потерявший равновесие российский спортсмен пропустил от Ядуна еще три точных и акцентированных удара;

Решение рефери: Рефери незамедлительно вмешался в бой, остановил поединок и объявил историческую победу Сун Ядуна нокаутом (КО).

Перенесенный бой в Абу-Даби и судьба в Шанхае

Для Умара Нурмагомедова этот турнир и соперник изначально складывались несколько иначе, чем планировалось: