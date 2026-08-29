Беллингем сияет в «Реале»: как Моуринью оценил его игру?

·22·Спорт
Беллингем сияет в «Реале»: как Моуринью оценил его игру?

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью на очередной пресс-конференции высказался об игре одной из главных звезд команды Джуда Беллингема и его задачах на поле. Опытный португальский специалист признал уникальный талант английского полузащитника, но подчеркнул, что на первом месте стоят не индивидуальности, а командное единство.

Демонстрирующий высокую эффективность с самого начала нового сезона, Беллингем играет ключевую роль в победном шествии «сливочных».

«Я доволен каждым своим игроком»: требования и философия Моуринью

Жозе Моуринью поделился своими мыслями об атмосфере в команде и футболе, которого ждут болельщики:

  • Значение Беллингема: «Беллингем — действительно особенный футболист. Он имеет очень важное значение для «Реала», однако я предпочитаю говорить о всей команде в целом, а не об отдельных личностях;

  • Командный механизм: Я доволен действиями каждого своего игрока. Мы должны действовать на поле как единое и цельное целое;

  • Доверие болельщиков: Болельщики приходят на стадион именно для того, чтобы увидеть этих игроков, посмотреть на их красивую командную игру и одерживаемые победы», — подчеркнул главный тренер.

3 результативных действия в 2 матчах: результативный старт Беллингема

23-летний Джуд Беллингем начал новый сезон крайне результативно:

  • Статистика в Ла Лиге: Английская звезда вышла на поле в стартовых 2 матчах чемпионата Испании и успела записать на свой счет 1 гол и 2 голевые передачи (ассиста);

  • Роль в тактике тренера: Будучи ключевой силой, связывающей атаку и оборону в центре поля, он выводит созидательный потенциал «Реала» на новый уровень.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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