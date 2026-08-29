Гайбулла Турсунов рассказал о своем состоянии после шутки Президента: «Я даже забыл, что хотел сказать» (видео)

Дни накануне 35-летия независимости Узбекистана выдались для певца Гайбуллы Турсунова богатыми на незабываемые события. Артист был удостоен высокой государственной награды — ордена «Дустлик».

После торжественной церемонии у певца поинтересовались, какие чувства он испытал после шутки Президента Шавката Мирзиёева: «Я и Куралай знаю».

Гайбулла Турсунов подчеркнул, что эти слова произвели на него огромное впечатление.

«Я сильно волновался. Из-за того, что наш Президент знает эту мою песню, меня охватило огромное волнение. Я даже забыл слова, которые собирался сказать», — рассказал певец.

Артист также выразил радость по поводу высокой оценки его труда и творчества со стороны главы государства.

«Я очень рад. Я очень доволен и благодарен за то, что глава нашего государства удостоил нас, наш труд и заслуги столь высокой награды», — сказал Гайбулла Турсунов.

В комментариях в социальных сетях пользователи также поздравляют певца с орденом «Дустлик» и желают ему еще больших успехов в творческой деятельности.