Гайбулла Турсунов рассказал о своем состоянии после шутки Президента: «Я даже забыл, что хотел сказать» (видео)
Дни накануне 35-летия независимости Узбекистана выдались для певца Гайбуллы Турсунова богатыми на незабываемые события. Артист был удостоен высокой государственной награды — ордена «Дустлик».
После торжественной церемонии у певца поинтересовались, какие чувства он испытал после шутки Президента Шавката Мирзиёева: «Я и Куралай знаю».
Гайбулла Турсунов подчеркнул, что эти слова произвели на него огромное впечатление.
«Я сильно волновался. Из-за того, что наш Президент знает эту мою песню, меня охватило огромное волнение. Я даже забыл слова, которые собирался сказать», — рассказал певец.
Артист также выразил радость по поводу высокой оценки его труда и творчества со стороны главы государства.
«Я очень рад. Я очень доволен и благодарен за то, что глава нашего государства удостоил нас, наш труд и заслуги столь высокой награды», — сказал Гайбулла Турсунов.
В комментариях в социальных сетях пользователи также поздравляют певца с орденом «Дустлик» и желают ему еще больших успехов в творческой деятельности.
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