Смартфон Huawei Мате КсТ 2 раскрыт до официальной презентации

Известный инсайдер @УниверсеИке опубликовал новые изображения готовящегося к выпуску флагманского смартфона Huawei Мате КсТ 2. Это устройство вызывает большой интерес в мире технологий благодаря своей конструкции с тройным складыванием, и, согласно данным иксбт.ком, новая модель радикально отличается от предыдущего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Судя по опубликованным рендерам, инженеры Huawei отказались от решения, использованного в предыдущей версии, и перешли на новую схему, аналогичную той, что применяется в устройствах Samsung Galaxy З ТриФолд. Это свидетельствует о стремлении компании к более продвинутому и конкурентоспособному дизайну на рынке складных гаджетов.

Внешний вид и изменения в дизайне

На распространившихся изображениях Huawei Мате КсТ 2 представлен в привлекательном фиолетовом корпусе. В верхней части задней панели смартфона расположен крупный восьмиугольный блок основной камеры, который придает устройству уникальный и солидный вид.

Также производители выполнили заднюю крышку устройства с особой текстурой. Это предотвращает выскальзывание смартфона из рук пользователя, делает его использование более удобным и усиливает ощущение премиальности.

Механизм складывания и возможности

Главная особенность устройства заключается в его способности к трансформации. В полностью развернутом состоянии Huawei Мате КсТ 2 превращается в компактный планшет, предоставляя пользователю возможности широкого экрана.

При частичном складывании устройства сохраняется возможность использования внутреннего дисплея в более компактном формате. Это решение выводит многозадачность и потребление контента на мобильных устройствах на новый уровень.