Если пчелы заболевают, они сами выбирают «лекарство»

·17·Здоровье
Если пчелы заболевают, они сами выбирают «лекарство»

Ученые обнаружили у пчел неожиданную способность бороться с болезнями. Согласно новому исследованию, некоторые шмели при столкновении с грибковой инфекцией могут активнее выбирать нектар, содержащий полезные природные вещества.

В ходе экспериментов ученые предлагали пчелам обычную сладкую воду и нектар с добавлением растительного вещества кверцетина. Было замечено, что в колониях, столкнувшихся с болезнью, интерес к нектару с этой добавкой возрос. А кверцетин известен своими противомикробными свойствами.

Интересно, что это может указывать на способность пчел к самолечению. Предыдущие исследования также показали, что пчелиные семьи при возникновении риска грибковых заболеваний могут активнее собирать растительную смолу, что снижает уровень инфекции.

Ученые пока не спешат называть этот процесс полноценным лечением. Однако такие примеры использования живыми существами компонентов окружающей среды для борьбы с болезнями представляют большой интерес для науки.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Наш мозг принимает решения раньше насНаш мозг принимает решения раньше насСегодня, 12:07Кофе и лекарства не помогут: 3 бесплатных средства против хронической усталостиКофе и лекарства не помогут: 3 бесплатных средства против хронической усталости28.08, 20:12Утверждено: кому обязательно нужно получить обновленную вакцину от КОВИД-19?Утверждено: кому обязательно нужно получить обновленную вакцину от КОВИД-19?28.08, 16:36Можно ли нарастить мышцы без тренировок? Китайские ученые протестировали новый методМожно ли нарастить мышцы без тренировок? Китайские ученые протестировали новый метод27.08, 23:32Уникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервовУникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервов24.08, 08:54Ученые выявили скрытую пользу граната для сердцаУченые выявили скрытую пользу граната для сердца24.08, 04:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Здоровье новости

Показывает ли ваш день рождения, какой орган является «слабым»? Интересная интерпретация
Показывает ли ваш день рождения, какой орган является «слабым»? Интересная интерпретация
Могут ли подавленные эмоции сделать тело больным? Что говорит наука?
Могут ли подавленные эмоции сделать тело больным? Что говорит наука?
Кофе и лекарства не помогут: 3 бесплатных средства против хронической усталости
Кофе и лекарства не помогут: 3 бесплатных средства против хронической усталости
Действительно ли эти 6 напитков лечат внутренние органы?
Действительно ли эти 6 напитков лечат внутренние органы?
Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца
Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца
14 привычек после 50 лет: какие из них действительно опасны?
14 привычек после 50 лет: какие из них действительно опасны?
Почему вздувается живот? Психосоматика и реальные причины...
Почему вздувается живот? Психосоматика и реальные причины...
Уникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервов
Уникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервов