Если пчелы заболевают, они сами выбирают «лекарство»

Ученые обнаружили у пчел неожиданную способность бороться с болезнями. Согласно новому исследованию, некоторые шмели при столкновении с грибковой инфекцией могут активнее выбирать нектар, содержащий полезные природные вещества.

В ходе экспериментов ученые предлагали пчелам обычную сладкую воду и нектар с добавлением растительного вещества кверцетина. Было замечено, что в колониях, столкнувшихся с болезнью, интерес к нектару с этой добавкой возрос. А кверцетин известен своими противомикробными свойствами.

Интересно, что это может указывать на способность пчел к самолечению. Предыдущие исследования также показали, что пчелиные семьи при возникновении риска грибковых заболеваний могут активнее собирать растительную смолу, что снижает уровень инфекции.

Ученые пока не спешат называть этот процесс полноценным лечением. Однако такие примеры использования живыми существами компонентов окружающей среды для борьбы с болезнями представляют большой интерес для науки.