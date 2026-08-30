В Китае поступил в продажу компактный смартфон БлуеФокс Аура А1 с экраном 4,7 дюйма

·9·Технологии
В Китае поступил в продажу компактный смартфон БлуеФокс Аура А1 с экраном 4,7 дюйма

На фоне всё увеличивающихся в размерах телефонов на современном рынке было представлено уникальное устройство, привлекающее внимание покупателей. По данным иксбт.ком, компания Блуефокс выпустила на китайский рынок смартфон БлуеФокс Аура А1, предназначенный для управления одной рукой и ориентированный на тех, кто не любит большие экраны. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Это инновационное устройство весит всего 150 граммов, а его задняя панель из матового стекла предлагается покупателям в белом, черном и розовом цветах. Одной из ключевых особенностей устройства является качественный ЖК-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью 600 нит.

Современные возможности в компактном корпусе

Аппаратная часть устройства основана на восьмиядерном процессоре MediaTek Хелио Г100, который обеспечивает пользователям высокую производительность. В зависимости от модификации смартфон оснащен 8 или 12 GB оперативной памяти ЛПДДР4Кс и 128 или 256 GB встроенной флеш-памяти UFS 2.2. Также предусмотрен отдельный слот для карты памяти ТФ объемом до 2 TB для тех, кто хочет расширить хранилище.

Несмотря на небольшие размеры, производители уделили особое внимание системе охлаждения. В смартфоне установлена испарительная камера площадью 1900 мм², которая предотвращает перегрев. Для обеспечения автономности устройства выбран аккумулятор емкостью 3500 mAh, поддерживающий быструю зарядку мощностью 18 В.

Особенности камеры и программного обеспечения

Что касается возможностей оптики, основная камера устройства оснащена сенсором ОВ64Б40 на 64 мегапикселя, а фронтальная камера позволяет делать снимки с разрешением 16 мегапикселей. Новый смартфон работает на базе специальной операционной системы ФоксОС на основе Android 16, которая идеально оптимизирована для управления одной рукой.

В программном и аппаратном обеспечении устройства присутствуют функция Dynamic Island, возможность одновременного запуска двух приложений, запись звонков, а также такие удобства, как NFC и инфракрасный порт. Для обеспечения безопасности на боковой панели установлен сканер отпечатков пальцев, также на корпусе имеется специальная физическая смарт-кнопка для быстрого запуска функций.

Согласно ценам на китайском рынке, версия с 8 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти стоит 1399 юаней. Модификация с большим объемом памяти 12 GB и 256 GB поступила в продажу по цене 1699 юаней.

BlueFoxAura A1Компактный смартфонMediaTekКитайские гаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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