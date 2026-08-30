В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)

В связи с 35-летие независимости Узбекистана 1 сентября 2026 года в городе Сиэтл, штате Орегон и столице страны Вашингтоне (округ Колумбия) США официально было объявлено «Днем независимости Узбекистана».

Мэр Сиэтла Кэти Б. Уилсон, губернатор штата Орегон Тина Котек и мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписали соответствующие прокламации.

В документах отмечаются 35-летний путь развития Узбекистана после обретения независимости, осуществленные реформы и авторитет страны на международной арене. Также подчеркивается развитие сотрудничества между Узбекистаном и США в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, образование, туризм и культурный обмен.

В прокламации, подписанной губернатором штата Орегон Тиной Котек, жители штата призваны совместно отметить эту важную дату. Документ также был утвержден госсекретарем Орегона Тобиасом Ридом.

В сиэтлской прокламации особое внимание уделено роли Узбекистана в Центральной Азии, его экономическому потенциалу и возможностям сотрудничества с Сиэтлом в торговой, инвестиционной, технологической и других сферах.

Таким образом, в преддверии 35-летия независимости Узбекистана в различных регионах США было уделено официальное внимание национальному празднику нашей страны.