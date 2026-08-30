В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)

·18·Мир
В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)

В связи с 35-летие независимости Узбекистана 1 сентября 2026 года в городе Сиэтл, штате Орегон и столице страны Вашингтоне (округ Колумбия) США официально было объявлено «Днем независимости Узбекистана».

Мэр Сиэтла Кэти Б. Уилсон, губернатор штата Орегон Тина Котек и мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписали соответствующие прокламации.

Sietl shahrining O‘zbekiston mustaqillik kuni haqidagi deklaratsiyasi.

В документах отмечаются 35-летний путь развития Узбекистана после обретения независимости, осуществленные реформы и авторитет страны на международной арене. Также подчеркивается развитие сотрудничества между Узбекистаном и США в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, образование, туризм и культурный обмен.

В прокламации, подписанной губернатором штата Орегон Тиной Котек, жители штата призваны совместно отметить эту важную дату. Документ также был утвержден госсекретарем Орегона Тобиасом Ридом.

Oregоn shtati va Vashington shahri ma'muriyatining O‘zbekiston mustaqilligi haqidagi deklaratsiyasi.

В сиэтлской прокламации особое внимание уделено роли Узбекистана в Центральной Азии, его экономическому потенциалу и возможностям сотрудничества с Сиэтлом в торговой, инвестиционной, технологической и других сферах.

Таким образом, в преддверии 35-летия независимости Узбекистана в различных регионах США было уделено официальное внимание национальному празднику нашей страны.

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Charos
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