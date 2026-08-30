В Подмосковье убит 12-летний мальчик: в подозрении две школьницы

·52·Мир
В Подмосковье убит 12-летний мальчик: в подозрении две школьницы

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области России убит 12-летний школьник. По подозрению в убийстве задержаны две несовершеннолетние девочки в возрасте 15 и 16 лет. Позже суд постановил заключить их под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает Медуза.

Как стало известно, мальчик пропал без вести 26 августа в деревне Кабаново. После обращения его матери в полицию начались поисковые мероприятия. К поискам также были привлечены волонтеры.

27 августа тело ребенка было обнаружено в подвале заброшенного здания. По данным полиции, на его теле имелись следы насилия, обнаружены многочисленные ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

В рамках следствия в качестве подозреваемых были задержаны проживающие в деревне две девочки 15 и 16 лет. Согласно распространяемой СМИ информации, девочки были знакомы с погибшим мальчиком и могли завести его в заброшенное здание. Появились также сведения о том, что они заранее спланировали преступление, однако эти детали пока не объявлены в качестве окончательного заключения следствия.

Militsiya xodimlari bino yo‘lagida qo‘li kishanlangan ayollarni olib ketmoqda.

Широко обсуждается еще одна версия произошедшего. Согласно ей, девочки-подозреваемые могли находиться под влиянием популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Мать погибшего мальчика также заявила на следствии, что такая версия рассматривается. По ее словам, в комнате одной из подозреваемых девочек висели плакаты с изображением героев сериала, а на ее странице в социальной сети встречались видеоролики со сценами насилия из сериала.

Xonada qora kurtka kiygan sarg‘ish sochli ayol o‘tiribdi.

Некоторые СМИ пишут, что подозреваемые снимали убийство на видео для некоего «видеочелленджа», другие источники — что они специально оставили телефоны дома. Эти противоречивые сведения пока не подтверждены официальными органами.

Также распространялись сообщения о том, что у подозреваемых был обнаружен список с именами около 50 человек. Однако официального подтверждения этой информации также нет.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают точную причину убийства, действия подозреваемых и обстоятельства, приведшие к преступлению. В связи с этим пока нет оснований принимать распространяющиеся в социальных сетях и некоторых СМИ дополнительные версии за окончательную правду.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Котёнок, найденный в экскаваторе, стал «сотрудником» на стройкеКотёнок, найденный в экскаваторе, стал «сотрудником» на стройкеСегодня, 12:05В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)Сегодня, 11:52Могут ли вернуться мамонты? Ученые начали неожиданный планМогут ли вернуться мамонты? Ученые начали неожиданный планСегодня, 11:45В Саудовской Аравии работает самый быстрый аттракцион в мире (видео)В Саудовской Аравии работает самый быстрый аттракцион в мире (видео)Сегодня, 11:34Женщина убила 11-месячного сына, чтобы не отдавать его отцуЖенщина убила 11-месячного сына, чтобы не отдавать его отцуСегодня, 11:10Убит 12-летний мальчик: связана ли трагедия с «Игрой в кальмара»?Убит 12-летний мальчик: связана ли трагедия с «Игрой в кальмара»?Сегодня, 11:05
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей