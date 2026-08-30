В Подмосковье убит 12-летний мальчик: в подозрении две школьницы

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области России убит 12-летний школьник. По подозрению в убийстве задержаны две несовершеннолетние девочки в возрасте 15 и 16 лет. Позже суд постановил заключить их под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает Медуза.

Как стало известно, мальчик пропал без вести 26 августа в деревне Кабаново. После обращения его матери в полицию начались поисковые мероприятия. К поискам также были привлечены волонтеры.

27 августа тело ребенка было обнаружено в подвале заброшенного здания. По данным полиции, на его теле имелись следы насилия, обнаружены многочисленные ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

В рамках следствия в качестве подозреваемых были задержаны проживающие в деревне две девочки 15 и 16 лет. Согласно распространяемой СМИ информации, девочки были знакомы с погибшим мальчиком и могли завести его в заброшенное здание. Появились также сведения о том, что они заранее спланировали преступление, однако эти детали пока не объявлены в качестве окончательного заключения следствия.

Широко обсуждается еще одна версия произошедшего. Согласно ей, девочки-подозреваемые могли находиться под влиянием популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Мать погибшего мальчика также заявила на следствии, что такая версия рассматривается. По ее словам, в комнате одной из подозреваемых девочек висели плакаты с изображением героев сериала, а на ее странице в социальной сети встречались видеоролики со сценами насилия из сериала.

Некоторые СМИ пишут, что подозреваемые снимали убийство на видео для некоего «видеочелленджа», другие источники — что они специально оставили телефоны дома. Эти противоречивые сведения пока не подтверждены официальными органами.

Также распространялись сообщения о том, что у подозреваемых был обнаружен список с именами около 50 человек. Однако официального подтверждения этой информации также нет.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают точную причину убийства, действия подозреваемых и обстоятельства, приведшие к преступлению. В связи с этим пока нет оснований принимать распространяющиеся в социальных сетях и некоторых СМИ дополнительные версии за окончательную правду.