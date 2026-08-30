В бахчисарайском рынк... В Олыкском рынке произошел крупный пожар

Сегодня, 30 августа, утром произошел пожар на дехканском рынке «Ойдин» в городе Алмалык Ташкентской области. Об этом сообщили в областном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, возгорание возникло в 05:18 на рынке, расположенном на территории махалли «Хамза» города Алмалык. После поступления сообщения в УЧС пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибывшие спасатели локализовали пожар и предотвратили его распространение. Пожар был полностью ликвидирован в 07:12.

По предварительным данным, сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Сумма ущерба, нанесенного торговым рядам и другим объектам на рынке, пока уточняется.

В настоящее время ответственными лицами устанавливаются причины возникновения пожара и размер причиненного ущерба.