В бахчисарайском рынк... В Олыкском рынке произошел крупный пожар

·40·Общество
В бахчисарайском рынк... В Олыкском рынке произошел крупный пожар

Сегодня, 30 августа, утром произошел пожар на дехканском рынке «Ойдин» в городе Алмалык Ташкентской области. Об этом сообщили в областном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, возгорание возникло в 05:18 на рынке, расположенном на территории махалли «Хамза» города Алмалык. После поступления сообщения в УЧС пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибывшие спасатели локализовали пожар и предотвратили его распространение. Пожар был полностью ликвидирован в 07:12.

По предварительным данным, сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Сумма ущерба, нанесенного торговым рядам и другим объектам на рынке, пока уточняется.

В настоящее время ответственными лицами устанавливаются причины возникновения пожара и размер причиненного ущерба.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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