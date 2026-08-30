Лионель Месси забил четыре гола в ворота Монреаля и установил новый рекорд MLS

·30·Спорт
Лионель Месси забил четыре гола в ворота Монреаля и установил новый рекорд MLS

Американский клуб Интер Майами одержал крупную победу над КФ Монреаль со счетом 7:1 в рамках матча MLS. Встреча, прошедшая на стадионе Чейз, положила конец серии неудач команды, а также ознаменовалась очередным историческим рекордом аргентинской звезды Лионелья Месси. Победа в этом матче прервала пятиматчевую безвыигрышную серию команды из Майами во всех турнирах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Счет в матче на 20-й минуте открыл представитель сборной Бразилии Каземиро, забивший свой первый гол с момента перехода в команду летом. После этого на поле началось полное доминирование Лионелья Месси. Опытный форвард на 40-й минуте отправил мяч в сетку ворот соперника после того, как тот отскочил от защитника после штрафного удара, тем самым закрепив преимущество. В начале второго тайма он забил свой второй гол после великолепного сольного прохода.

Вечер рекордов и стойкость на фоне личной трагедии

Как сообщает Apple TV, этот матч стал эмоционально тяжелым периодом для Лионелья Месси. В начале этого месяца скончался его отец и многолетний представитель Хорхе. Несмотря на это, нападающий выложился на поле на все сто и помогал партнерам по команде. В частности, он бескорыстно вывел на ударную позицию Луиса Суареса, и уругвайский футболист стал автором четвертого гола команды.

К концу игры Лионель Месси оформил хет-трик. На 83-й минуте он мастерски перебросил мяч через вратаря, сделав счет разгромным. Ближе к завершению встречи 18-летний перспективный игрок Александр Шоу также записал свою фамилию на табло. А в добавленное арбитром время Месси еще раз успешно реализовал штрафной удар, поставив финальную точку в матче.

Исторические показатели и признание товарищей по команде

По данным Goal.com и зарубежных СМИ, этот покер стал восьмым матчем в карьере Лионелья Месси, в котором он забил четыре гола. Также он стал самым быстрым футболистом в истории MLS, достигшим отметки в 20 матчей с дублем или более (72 игры). В настоящее время на его счету 18 голов в 19 матчах, и он лидирует в списке бомбардиров лиги.

После игры полузащитник Каземиро высоко оценил мастерство аргентинского футболиста. «Мы должны наслаждаться этими моментами, потому что он человек, который творит историю. Мы должны видеть его на поле и соревноваться вместе с ним», — подчеркнул бразильский футболист. Временный главный тренер команды Гильермо Ойос также не скрывал своего восхищения действиями подопечного.

После этой крупной победы Интер Майами сохранил 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидера Нэшвилл СК на 10 очков. КФ Монреаль остается на 14-й позиции. Яркая игра команды на решающем этапе сезона вселяет большие надежды в сердца болельщиков.

Лионель МессиИнтер МайамиМЛСФутболРекорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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