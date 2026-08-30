SpaceX требует заблокировать спутник Виасат

·23·Технологии
SpaceX требует заблокировать спутник Виасат

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, обратилась в Федеральную комиссию по связи США (ФКК) с требованием запретить работу очередного космического аппарата компании Виасат на внутреннем рынке страны. Причиной обращения стали возможные серьезные помехи и конфликты радиочастот с интернет-сетью Starlink. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Согласно данным иксбт.ком, представители SpaceX просят ФКК ограничить деятельность спутника Виасат-3 Ф2 на территории США. По мнению компании, данный космический аппарат может негативно повлиять на стабильность сети при предоставлении интернет-услуг потребителям и создать ряд трудностей для клиентов.

Переговоры завершились безрезультатно

Согласно распространенной информации, основная проблема заключается в отсутствии взаимного соглашения между двумя компаниями по координации частот. Представители SpaceX подчеркивают, что, несмотря на наличие достаточного времени для устранения технических разногласий и распределения частот, на практике никаких серьезных переговоров не проводилось.

Вице-президент SpaceX по спутниковой политике Дэвид Голдман изложил свои возражения в официальном документе объемом 25 страниц. По его словам, несмотря на то, что для завершения процессов координации, установленных условиями лицензии, было предоставлено более пяти лет, Виасат не предприняла практических шагов в этом направлении.

Конфликт в частотном диапазоне

В обращении отмечается, что компания Виасат продолжает работать в Ка-диапазонах, предназначенных для негеостационарных спутниковых орбит (НГСО). Это может создать технические препятствия для работы сети Starlink и привести к пересечению радиочастот.

В настоящее время, в связи с ростом числа провайдеров, предоставляющих услуги космического интернета в глобальном масштабе, конкуренция за орбитальные частоты обостряется. В таких условиях любые технические разногласия между компаниями неизбежно влияют не только на них самих, но и на конечных потребителей.

На данный момент Федеральная комиссия по связи США еще не вынесла окончательного решения по требованию SpaceX. Ожидается, что регулятор изучит доводы обеих сторон и примет соответствующее решение, исходя из интересов потребителей страны.

SpaceXStarlinkViasatИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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