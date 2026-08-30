В Саудовской Аравии работает самый быстрый аттракцион в мире (видео)

В Саудовской Аравии запущен аттракцион под названием Фалкон'с Флигхт («Полет сокола»). Он упоминается как один из самых экстремальных и впечатляющих аттракционов в мире. Аттракцион расположен в парке развлечений Сикс Флагс Киддия Китй и создан для тех, кто ищет более сильные ощущения, чем от обычных американских горок.

Поезд на аттракционе развивает скорость до 250 километров в час. Он поднимает пассажиров на высоту 160 метров, после чего на высокой скорости устремляет вниз. Общая длина трассы составляет более 4 километров, и часть маршрута проходит вдоль огромных скал. Это создает у пассажиров впечатление, будто они совершают настоящий полет.

Фалкон'с Флигхт — это не просто аттракцион, а экстремальный опыт, позволяющий испытать свою смелость. На такой скорости человек может почувствовать себя не просто передвигающимся по рельсам, а летящим над пустыней.