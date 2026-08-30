Женщина убила 11-месячного сына, чтобы не отдавать его отцу

·40·Мир
Женщина убила 11-месячного сына, чтобы не отдавать его отцу

В США 36-летняя Мэдлин Вероника Дэйли похитила и убила своего 11-месячного сына, чтобы не допустить передачи опеки над ребенком его отцу. Об этом сообщает «Закон.кз» со ссылкой на издание Те Нью-Йорк Пост.

Как стало известно, женщина была недовольна решением суда, постановившим передать ребенка отцу. По этой причине она увезла сына из штата Вайоминг в Нью-Мексико.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили Дэйли на стоянке автофургонов недалеко от Силвер-Сити. Увидев, что она зашла в фургон, полиция оцепила территорию и ожидала ордер на обыск.

В ходе следствия женщина заявила, что не раскаивается в содеянном. Она сказала, что «спасла» ребенка от отца и его родственников, утверждая, что отец не уделял ему достаточно финансового и физического внимания, а также не проявлял любви.

В ходе судебного процесса Дэйли признала свою вину. Прокуроры заявили, что ей может грозить самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы —.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Котёнок, найденный в экскаваторе, стал «сотрудником» на стройкеКотёнок, найденный в экскаваторе, стал «сотрудником» на стройкеСегодня, 12:05В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)Сегодня, 11:52Могут ли вернуться мамонты? Ученые начали неожиданный планМогут ли вернуться мамонты? Ученые начали неожиданный планСегодня, 11:45В Саудовской Аравии работает самый быстрый аттракцион в мире (видео)В Саудовской Аравии работает самый быстрый аттракцион в мире (видео)Сегодня, 11:34В Подмосковье убит 12-летний мальчик: в подозрении две школьницыВ Подмосковье убит 12-летний мальчик: в подозрении две школьницыСегодня, 11:05Убит 12-летний мальчик: связана ли трагедия с «Игрой в кальмара»?Убит 12-летний мальчик: связана ли трагедия с «Игрой в кальмара»?Сегодня, 11:05
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей