Женщина убила 11-месячного сына, чтобы не отдавать его отцу

В США 36-летняя Мэдлин Вероника Дэйли похитила и убила своего 11-месячного сына, чтобы не допустить передачи опеки над ребенком его отцу. Об этом сообщает «Закон.кз» со ссылкой на издание Те Нью-Йорк Пост.

Как стало известно, женщина была недовольна решением суда, постановившим передать ребенка отцу. По этой причине она увезла сына из штата Вайоминг в Нью-Мексико.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили Дэйли на стоянке автофургонов недалеко от Силвер-Сити. Увидев, что она зашла в фургон, полиция оцепила территорию и ожидала ордер на обыск.

В ходе следствия женщина заявила, что не раскаивается в содеянном. Она сказала, что «спасла» ребенка от отца и его родственников, утверждая, что отец не уделял ему достаточно финансового и физического внимания, а также не проявлял любви.

В ходе судебного процесса Дэйли признала свою вину. Прокуроры заявили, что ей может грозить самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы —.