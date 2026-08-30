Котёнок, найденный в экскаваторе, стал «сотрудником» на стройке

В американском штате Огайо строители спасли крошечного котёнка, застрявшего внутри экскаватора. Недельный котёнок оказался заперт в тяжёлой технике, и его голос привлёк внимание рабочих. Об этом сообщает Пеопле.

Чейз Гуэлло, операционный супервайзер компании РиверРеач Конструктион, услышал мяуканье котёнка во время осмотра экскаватора. Аккуратно сняв тяжёлые защитные панели под техникой, он сумел вытащить животное наружу.

Рабочие также искали мать котёнка и других малышей, но выяснили, что он остался один. После этого строительная бригада решила взять шефство над ним.

Котёнка назвали Сью. Это имя связано с брендом Коматсу, выпустившим экскаватор, в котором его нашли. На данный момент он находится на передержке, а в дальнейшем планируется, что он будет жить дома у механика компании и вместе с ним ездить на работу. Когда он подрастет, он станет «шоп кат» — то есть официальным котом компании.

История котёнка быстро завоевала популярность в социальных сетях. Опубликованные компанией видео набрали миллионы просмотров. Узнав об инциденте, компания Коматсу изготовила для Сью специальную миниатюрную защитную каску и жилет безопасности.

Таким образом, случайно найденный в экскаваторе котёнок превратился из простого гостя стройплощадки в любимый талисман команды.