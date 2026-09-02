Многолетние усилия западных стран по полной изоляции России на международной арене и превращению ее в «международного изгнайника» не принесли ожидаемых результатов. Как отмечается в аналитической статье, опубликованной в одном из влиятельных американских изданий по внешней политике Фореигн Поликй, несмотря на геополитическую напряженность, Москва продолжает оставаться в центре глобальных дипломатических и экономических процессов.

В качестве основных доказательств издание привело три крупных международных события, подтверждающих этот вывод.

Диалог в Вашингтоне: встреча Силуанова с министром финансов США

Издание обратило внимание на то, что, несмотря на официальные санкции и риторику, каналы прямой связи не оборвались:

Министр финансов России Антон Силуанов лично принял участие в проходившем на территории США саммите руководителей финансовых ведомств «Группы двадцати» (Г20);

В рамках мероприятия Силуанов провел прямые переговоры с министром финансов (главой казначейства) США Скоттом Бессентом. Этот факт на практике продемонстрировал невозможность полного исключения России из политического поля со стороны Запада.

Саммит ШОС в Бишкеке и антисанкционная декларация

Дипломатическое влияние России прочно сохраняется и в региональных объединениях. На прошедшем в столице Кыргызстана саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Владимир Путин подписал ряд важных документов:

По итогам саммита была принята совместная декларация, резко осуждающая военные действия США и Израиля против Ирана и связанных с ним сил;

В документе было выражено открытое несогласие с односторонними санкциями, применяемыми Западам против ряда государств-членов ШОС, в частности, против России.

Экономический форум во Владивостоке: делегации из 80 стран

Начавшийся на востоке России после встречи ШОС Восточный экономический форум (ВЭФ) показал, что глобальный интерес к стране не угас. В форуме приняли участие официальные и деловые делегации из 80 стран мира. Они обсудили развитие торговых связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, привлечение инвестиций и формирование новых логистических коридоров.

Аналитики Фореигн Поликй делают вывод, что, несмотря на давление западных столиц, Москва последовательно сохраняет сотрудничество с государствами, составляющими значительную часть населения мира и глобальной экономики, и успешно обходит ограничения через азиатское направление.

А как вы думаете, почему политика Запада по полной дипломатической и экономической изоляции России не принесла ожидаемых результатов? Означает ли это, что новая многополярная система на мировой арене уже полностью сформировалась? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях!