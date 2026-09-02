Система энергетической безопасности Германии подверглась серьезному удару в результате двух целенаправленных диверсий, совершенных одновременно в противоположных регионах страны. Действия неизвестных лиц привели к остановке двух крупных угольных электростанций. В результате в стране возник кратковременный, но резкий дефицит электроэнергии, а цена дисбаланса подскочила сразу до 5 тысяч евро за 1 МВт·ч.

Атаки в Рейнланде и Восточной Германии: как были остановлены предприятия?

По данным Bloomberg, инциденты носят характер тщательно спланированных диверсий:

Саботаж на западе: Крупнейший инцидент произошел в регионе Рейнланд, который считается промышленным центром Германии. Неизвестные умышленно забросили кабели на воздушную линию электропередачи, вызвав короткое замыкание. В результате пять энергоблоков угольной электростанции компании РВЭ общей мощностью 4,2 ГВт автоматически отключились от сети. Министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Ройль резко осудил ситуацию, заявив: «Это было сделано намеренно. Тот, кто идет на такой шаг, нападает непосредственно на наше государство».

Взрывы на востоке: В тот же день утром в Восточной Германии неизвестные лица с помощью самодельных взрывных снарядов повредили несколько высоковольтных линий. В результате временно вышла из строя угольная электростанция ЛЭАГ в городе Яншвальде.

Правоохранительные органы Германии изучают связи между этими двумя происшествиями. В настоящее время следствие рассматривает версии саботажа со стороны иностранных государств, деятельности радикальных левоэкстремистских организаций, а также терроризма.

Обвинения Берлина и ответ Путина: «Маска внутреннего кризиса»

Официальный Берлин пока воздерживается от прямых обвинений, однако ранее, когда в аэропорту Лейпцига рядом с грузовыми самолетами с оружием были замечены дроны, он бездоказательно обвинил Москву.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировал энергетические ЧП в Германии и антироссийские обвинения:

«Думаю, что такие действия немецких властей связаны, прежде всего, со внутриполитической ситуацией в стране. Политическое положение канцлера очень сложное, он потерял доверие своих граждан. Причиной тому является то, что вместо защиты национальных интересов он пускает их в расход: в экономике наблюдаются явные ошибки, предприятия закрываются, рабочие места сокращаются, уровень жизни падает. Для оправдания этих проблем и потребовалась маска борьбы с «агрессивной Россией»».

Путин также напомнил, что в свое время в подрыве труб «Северного потока» также обвиняли Россию, добавив, что логично понятно: сторона, заинтересованная в продаже газа в Европу, не стала бы взрывать собственную инфраструктуру.

Подобные диверсии против критической инфраструктуры в Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, показывают, насколько уязвимыми стали промышленность и энергетическая безопасность страны.

Как вы думаете, какие силы стоят за этими диверсионными актами в энергосистеме Германии: внешние геополитические соперники или экстремистские группы, недовольные внутренней политикой зеленой энергетики страны? Свои соображения оставляйте в комментариях!