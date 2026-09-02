Таинственный ресторан в Индии: клиенты обедают среди могил

·45·Мир
Таинственный ресторан в Индии: клиенты обедают среди могил

Необычный ресторан в индийском городе Ахмадабад привлекает внимание многих своей необычной атмосферой. Здесь гости во время еды могут созерцать старые могилы вокруг себя.

В заведении Лукй Рестаурант, расположенном в районе Лал Дарваза и также известном как Нев Лукй Рестаурант, столики расставлены прямо вокруг могил. Захоронения огорожены небольшими металлическими решетками.

Администрация ресторана ежедневно убирает могилы и украшает их цветами в знак уважения к усопшим.

Могилы не стали переносить

История ресторана уходит корнями в 1950-е годы. В то время рядом с кладбищем была организована небольшая чайхана. Позже бизнес расширился, и здесь построили ресторан.

Однако могилы на территории не стали переносить в другое место. Их оставили на прежних местах, а столики разместили вокруг них.

Несмотря на необычный пейзаж, ресторан успешно работает уже на протяжении десятилетий. Интересно, что у заведения нет официального сайта или страниц в социальных сетях. Оно приобрело известность в основном благодаря рекомендациям клиентов и местной репутации.

В ресторане предлагают самые разные блюда. Тем не менее, чай и булочки остаются одними из самых заказываемых позиций.

Это место также популярно среди местных жителей как «приносящее удачу». Некоторые клиенты заходят сюда перед важными мероприятиями, принятием бизнес-решений или экзаменами, чтобы загадать удачу.

Еще одна особенность ресторана — его связь с известным индийским художником М. Ф. Хусейном. По имеющимся данным, художник регулярно посещал это заведение.

Одна из его картин до сих пор хранится и экспонируется в ресторане.

Таким образом, Лукй Рестаурант с его многолетней историей стал не просто местом для приёма пищи, а частью уникальной местной культуры Ахмадабада. Своей необычной атмосферой, историей и своеобразными традициями он продолжает вызывать интерес у туристов и местных жителей.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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