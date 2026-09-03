Неожиданный сюрприз: как друзья поздравили Абдуллу Курбанова с днем рождения?

Яркий представитель узбекской эстрады, завоевавший сердца миллионов поклонников, певец Абдулла Курбанов встретил очередной день рождения. В честь праздника его самые близкие друзья, родные и коллеги ночью неожиданно пожаловали к нему домой, организовав незабываемый и душевный сюрприз.

Видеоматериалы, запечатлевшие эти радостные моменты и искренние объятия во дворе, вызывают бурные овации поклонников в социальных сетях.

Ночное «Happy Birthday» и праздничный торт: как прошел сюрприз?

Как видно из распространившихся кадров, близким удалось по-настоящему удивить певица:

Неожиданный визит: Посреди ночи близкие вошли через ворота все вместе и в один голос исполнили песню «Happy birthday to you», подарив хозяину дома праздничное настроение;

Свечи и памятные подарки: Певцу вручили специальный праздничный торт, украшенный горящими свечами, а также подобранные со вкусом подарки;

Искренние объятия: Абдулла Курбанов был крайне тронут таким вниманием друзей, приложив руку к сердцу выразил всем благодарность и искренне обнял каждого гостя;

Вечер, полный радости: После теплых поздравлений во дворе празднование продолжилось за изобильным столом, в сопровождении приятной беседы и искренних пожеланий.

«В его сердце есть любовь, о которой я не знал...»: Звуки трогательной песни

Примечательно, что видеоролик с этими незабываемыми моментами сопровождается близкой сердцу песней Абдуллы Курбанова, посвященной отцу:

«Yuragida men bilmagan mehr bor. Otajonim, sizday sharaf-shonim bor. Otajonim, otajonim, Mening jon-u jahonim...»

Эти трогательные строки об отце придали праздничным моментам особую атмосферу, дух благодарности и семейных ценностей. Деятели искусства и поклонники оставляют в социальных сетях теплые комментарии, желая любимому певцу крепкого здоровья, творческих успехов и семейного спокойствия.

А какие песни Абдуллы Курбанова вы любите слушать больше всего? Какие добрые пожелания вы бы выразили артисту в связи с днем рождения? Оставляйте свои поздравления в комментариях!