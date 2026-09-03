Неожиданный сюрприз: как друзья поздравили Абдуллу Курбанова с днем рождения?

·48·Общество
Неожиданный сюрприз: как друзья поздравили Абдуллу Курбанова с днем рождения?

Яркий представитель узбекской эстрады, завоевавший сердца миллионов поклонников, певец Абдулла Курбанов встретил очередной день рождения. В честь праздника его самые близкие друзья, родные и коллеги ночью неожиданно пожаловали к нему домой, организовав незабываемый и душевный сюрприз.

Видеоматериалы, запечатлевшие эти радостные моменты и искренние объятия во дворе, вызывают бурные овации поклонников в социальных сетях.

Ночное «Happy Birthday» и праздничный торт: как прошел сюрприз?

Как видно из распространившихся кадров, близким удалось по-настоящему удивить певица:

  • Неожиданный визит: Посреди ночи близкие вошли через ворота все вместе и в один голос исполнили песню «Happy birthday to you», подарив хозяину дома праздничное настроение;

  • Свечи и памятные подарки: Певцу вручили специальный праздничный торт, украшенный горящими свечами, а также подобранные со вкусом подарки;

  • Искренние объятия: Абдулла Курбанов был крайне тронут таким вниманием друзей, приложив руку к сердцу выразил всем благодарность и искренне обнял каждого гостя;

  • Вечер, полный радости: После теплых поздравлений во дворе празднование продолжилось за изобильным столом, в сопровождении приятной беседы и искренних пожеланий.

«В его сердце есть любовь, о которой я не знал...»: Звуки трогательной песни

Примечательно, что видеоролик с этими незабываемыми моментами сопровождается близкой сердцу песней Абдуллы Курбанова, посвященной отцу:

«Yuragida men bilmagan mehr bor.

Otajonim, sizday sharaf-shonim bor.

Otajonim, otajonim,

Mening jon-u jahonim...»

Эти трогательные строки об отце придали праздничным моментам особую атмосферу, дух благодарности и семейных ценностей. Деятели искусства и поклонники оставляют в социальных сетях теплые комментарии, желая любимому певцу крепкого здоровья, творческих успехов и семейного спокойствия.

А какие песни Абдуллы Курбанова вы любите слушать больше всего? Какие добрые пожелания вы бы выразили артисту в связи с днем рождения? Оставляйте свои поздравления в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Джононга бордим бир кеча...»: В служебном помещении День независимости отметили задорными танцами«Джононга бордим бир кеча...»: В служебном помещении День независимости отметили задорными танцамиСегодня, 08:4410 «волшебных» фраз, которые меняют судьбу ребенка: Памятка для родителей10 «волшебных» фраз, которые меняют судьбу ребенка: Памятка для родителейСегодня, 07:03Неожиданный «холодный душ» в «Сеул Мун»: фонтан залил ужинавших посетителей (видео)Неожиданный «холодный душ» в «Сеул Мун»: фонтан залил ужинавших посетителей (видео)Сегодня, 06:50Золотые украшения в каблуке обуви: Эти ювелирные изделия были задержаныЗолотые украшения в каблуке обуви: Эти ювелирные изделия были задержаныСегодня, 06:24Объявлены результаты магистратуры: где их можно посмотреть?Объявлены результаты магистратуры: где их можно посмотреть?Сегодня, 06:20Повысилась стоимость сдачи ИЭЛТС: сколько теперь нужно платить?Повысилась стоимость сдачи ИЭЛТС: сколько теперь нужно платить?Сегодня, 06:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком