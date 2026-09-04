«Куда утели 314 триллионов сумов?»: Президент высказался о резкой разнице в сокращении бедности

Под председательством Президента Республики Узбекистан проходит расширенное видеоселекторное совещание, посвященное вопросам сокращения бедности и повышения доходов населения. Глава государства отметил, что за последние три года на развитие предпринимательства в махаллях было направлено ровно 314 триллионов сумов, и задал ответственным лицам жесткий вопрос: почему при том, что возможности и финансовые ресурсы выделяются всем регионам одинаково, между конечными результатами наблюдается колоссальная разница.

Общий показатель: сокращение с 2,2 миллиона до 1,5 миллиона

Достигнутые по стране результаты и работа системы в регионах имеют заметные положительные сдвиги:

Уровень бедности снизился до 5,8 процента: если в начале года число нуждающегося населения составляло 2,2 миллиона человек, то в результате принятых мер эта цифра сократилась до 1,5 миллиона;

Образцовые регионы: в 49 районах и 3 429 махаллях система налажена правильно, они постепенно приобретают статус «регионов, свободных от бедности»;

Отставание в 159 городах и районах: к сожалению, в остальных 159 районах и городах показатели все еще остаются слабыми.

«Одинаковые ресурсы — разная эффективность»: Резкие и поразительные контрасты

На совещании были приведены поразительные примеры эффективности выделенных кредитов в разрезе районов:

Шароф-Рашидовский и Каршинский районы (получившие по 2,3 трлн сумов каждый): В Шароф-Рашидовском районе на выведение из бедности одного гражданина было потрачено в среднем 78 миллионов сумов , и в общей сложности 30 тысяч жителей официально обеспечены доходами; В Каршинском районе сумма, приходящаяся на одного человека, составила 176 миллионов сумов , а число занятых ограничилось всего 13 тысячами;

Камашинский и Пискентский районы (выделено по 1,1 трлн сумов каждому): В Камашинском районе за счет выделенных средств из бедности выведены 28 тысяч граждан; В Пискентском районе на учет было поставлено всего 4,5 тысячи человек, а средства, потраченные на одного гражданина, достигли рекордного уровня — 250 миллионов сумов!



Аналогичная негативная и неэффективная ситуация продолжается в Гузарском, Нишанском, Мубарекском, Янгикурганском, Тайлякском, Байсунском, Алтынсайском, Бандиханском, Бешарыкском, Ферганском районах, а также в городах Нурафшан, Бекабад и Янгиюль.

В чем главная проблема? Президент подверг ответственных лиц резкой критике

Как подчеркнул глава государства, основной фактор столь огромных различий и неэффективности в регионах заключается в некомпетентности некоторых руководителей, напрямую отвечающих за систему махаллей:

Неумение направлять: руководители не знают механизмов правильного направления триллионов выделенных средств на получение населением реальных доходов;

Бегство от ответственности и страх: многие должностные лица боятся проявлять самостоятельную инициативу и открыто уклоняются от взятия на себя ответственности.

Для того чтобы миллиарды и триллионы льготных кредитов оказали реальное влияние на благосостояние народа, в системе требуются серьезный контроль и ответственность.

А как вы думаете, почему в одном районе людей можно вывести из бедности с 78 миллионами сумов, а в другом и 250 миллионов сумов оказывается мало? Какие чиновники должны понести персональную ответственность за неэффективное расходование выделяемых триллионов? Оставляйте свои мнения в комментариях!