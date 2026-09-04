«Уэйнры «отбирают хлеб» у юмористов» — ответ Аваза Охуна

·254·Общество
«Уэйнры «отбирают хлеб» у юмористов» — ответ Аваза Охуна

В узбекском шоу-бизнесе и мире сатиры уже долгое время горячо обсуждается негласная конкуренция между традиционной сценической комедией и новым поколением, захватившим интернет-пространство, — вайнерами. В эпоху, когда минутные видео в социальных сетях выходят в тренды, актуальным остается вопрос: не отнимают ли многие блогеры аудиторию у представителей старой школы? Известный мастер слова и юморист Аваз Охун, отвечая на вопрос журналиста на эту тему, сделал резкое и откровенное заявление об отношениях с интернет-героями и разнице в творческих уровнях.

«Наши шутки инсценируют»: мнение Аваза Охуна

По словам юмориста, короткие видео в социальных сетях ничуть не повлияли на его аудиторию, и никаких поводов для беспокойства в этом плане нет:

  • «Им и в голову не придет»: На вопрос журналиста «Не забрали ли вайнеры ваших поклонников?» артист ответил коротко и смело: «То, о чем думаю я, им даже в голову не придет. Они работают совсем в другом направлении»;

  • Копирование идей: Мастер слова сообщил, что заметил, как некоторые вайнеры используют готовые сценические выступления: «Напротив, у парочки из них я видел — они по-своему инсценировали сюжеты из наших шуток»;

  • Самобытный творческий стиль: Сатирик дал понять, что его стиль выбора тем, наблюдения за тонкими пороками общества и создания глубоких монологов кардинально отличается от легкого и поверхностного интернет-контента.

«Наш хлеб урезали»: Жалобы других групп и разница «другой махалли»

Аваз Охун упомянул жалобы некоторых коллег по юмористическому цеху и четко обозначил свою позицию:

  • Претензии коллег: «Есть ведь юмористические группы, одна из них говорит: мол, появились вайны, и наш хлеб урезался. То, о чем мы думаем, они разжевывают. Такое я слышал часто»;

  • «Они живут в другой махалле»: Мастер слова заявил, что не разделяет подобных жалоб и считает, что настоящее сценическое искусство и тренды соцсетей имеют совершенно разную аудиторию: «Слава Богу, мы с ними вообще никак не связаны. Они живут в другой махалле».

Взгляды Аваза Охуна показывают, что профессиональное стендап-искусство, способное часами заставлять тысячи зрителей в живом зале смеяться и размышлять, прочно удерживает свои самостоятельные позиции на фоне быстрого контента, адаптированного под алгоритмы.

А как считаете вы, прав ли Аваз Охун: не могут ли современные вайнеры конкурировать со сценическими юмористами, или же юмор нового поколения нравится зрителям больше? Чья сатира сегодня глубже и осмысленнее — традиционных юмористов или блогеров? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Медсестра попросила 300 долларов»: подробности громкого заявления актера Мусульмона Юнусова«Медсестра попросила 300 долларов»: подробности громкого заявления актера Мусульмона ЮнусоваСегодня, 09:56Озодбек Назарбеков раскрыл главный секрет семейного счастья и огромного успехаОзодбек Назарбеков раскрыл главный секрет семейного счастья и огромного успехаСегодня, 07:39В Пастдаргоме за долги арестован грузовой автомобиль МАНВ Пастдаргоме за долги арестован грузовой автомобиль МАНВчера, 21:37В Ташкенте обвалился асфальт и были повреждены машины — противоречивые заявления ведомствВ Ташкенте обвалился асфальт и были повреждены машины — противоречивые заявления ведомствВчера, 19:07На пограничном посту задержаны лица, пытавшиеся тайно вывезти 240 тысяч долларов (видео)На пограничном посту задержаны лица, пытавшиеся тайно вывезти 240 тысяч долларов (видео)Вчера, 18:58Налоговая задолженность не осталась без внимания: спецтехника описанаНалоговая задолженность не осталась без внимания: спецтехника описанаВчера, 18:42
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане