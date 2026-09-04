Lenovo представила концепт ноутбука толщиной 10 миллиметров

Компания Lenovo сделала еще один значимый шаг на рынке мобильных технологий, представив концептуальный ультратонкий и легкий ноутбук ТинкБук Аеробладе. Данное устройство толщиной всего 10 миллиметров, оснащенное инновационной твердотельной системой охлаждения, признано принципиально новым инженерным решением. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным Иксбт.ком, после появившихся месяц назад слухов, на этот раз были раскрыты точные технические характеристики нового устройства. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном, а его вес составляет всего 830 граммов. Хотя этот показатель не является абсолютным рекордом на рынке, для устройства такого размера он считается очень легким.

Инновационное охлаждение и конструкция корпуса

Производитель отмечает, что каждый компонент в этой модели был переработан с нуля для максимального расширения мобильных возможностей. В частности, в ноутбуке отказались от традиционной системы охлаждения с вентиляторами в пользу четырех модулей АирДжет от компании Фроре Сйстемс. Эти твердотельные кулеры обладают уникальными характеристиками.

Несмотря на относительно низкий коэффициент эффективности, главным преимуществом модулей АирДжет является то, что они работают практически бесшумно, отличаются ультратонким дизайном и энергоэффективностью. Именно благодаря этой технологии удалось сократить толщину ноутбука до 10 миллиметров, что тоньше большинства мобильных компьютеров на рынке.

Технические возможности и перспективы

Ультратонкий корпус устройства поставил перед инженерами дополнительные задачи. В частности, для размещения портов USB-C, включая поддержку Тундерболт 4, компании Lenovo пришлось сделать специальное утолщение в корпусе. Этот шаг был предпринят для соблюдения технологических ограничений при сохранении изящества устройства.

Остальные возможности концептуального устройства также полностью соответствуют современным требованиям. Оно оснащено высококачественным ОЛЭД-экраном, новейшим стандартом беспроводной связи Wi-Fi 7 и процессором Intel Lunar Lake. Однако, учитывая, что это пока только концепт, предполагается, что в случае запуска в серийное производство устройство может перейти на процессоры Вилдкат Лаке.