Представлен Xiaomi Банд 11: 21 день автономной работы и HyperOS 4

·25·Технологии
Представлен Xiaomi Банд 11: 21 день автономной работы и HyperOS 4

Как сообщает издание Иксбт.ком, компания Xiaomi официально представила фитнес-браслет нового поколения. Гаджет под названием Xiaomi Банд 11 привлекает внимание пользователей современным дизайном, расширенными функциями мониторинга здоровья и впечатляющим временем автономной работы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам представителя компании Лу Вейбинга, новое устройство стало значительно тоньше и легче своих предшественников. В частности, толщина корпуса смарт-браслета составляет всего 0,99 см, а вес — лишь 15,58 г. Кроме того, производители полностью обновили конструкцию, придав устройству более обтекаемую форму.

Новый уровень мониторинга здоровья

При создании этого гаджета Xiaomi уделила основное внимание улучшению возможностей отслеживания состояния здоровья. Банд 11 оснащен усовершенствованной профессиональной системой, анализирующей вариабельность сердечного ритма во время сна. Кроме того, устройство получило современные высокоточные датчики для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови.

Для повышения удобства в повседневной жизни гаджет оснащен многофункциональным модулем NFC, что открывает перед пользователями дополнительные возможности. Интеграция технологий нового поколения значительно повышает значимость устройства в повседневном использовании.

Автономность и операционная система

Одним из главных достижений устройства является показатель автономности. По заявлению производителя, Xiaomi Банд 11 способен работать до 21 дня без подзарядки, что обеспечивает большой комфорт для активных пользователей.

Также этот смарт-браслет стал одним из первых носимых устройств, работающих на базе новейшего программного обеспечения Xiaomi — операционной системы Xiaomi HyperOS 4, которая обеспечивает высокую скорость работы и стабильность.

В настоящее время открыт прием предварительных заказов на новый гаджет. На китайском рынке его начальная цена составляет 289 юаней, что эквивалентно примерно 43 долларам США.

XiaomiСмарт-браслетыТехнологииHyperOSГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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