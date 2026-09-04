Шавкат Мирзиёев сделал важное заявление на саммите Шанхайской организации сотрудничества

В столице Узбекистана городе Ташкенте будет создан новый универсальный центр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с угрозами и вызовами безопасности. Об этом Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев официально заявил на очередном заседании Совета глав государств-членов организации. Ожидается, что это стратегическое решение существенно повысит позицию Узбекистана в институциональной системе ШОС.

Исторические документы саммита и заявление главы государства

В рамках саммита были приняты важные документы, направленные на коренное совершенствование деятельности организации и ее адаптацию к современным вызовам и угрозам:

Изменения в Хартию: Подписан Протокол о внесении изменений в Хартию ШОС, а также официально утверждены положения о вновь создаваемых Универсальном центре и Центре по борьбе с наркотиками;

Создание всех необходимых условий: Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что столица полностью готова принять новую международную структуру: «Мы создадим все необходимые условия для эффективной деятельности Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности в городе Ташкенте», — подчеркнул глава государства;

Институциональное укрепление: Ташкент на протяжении многих лет успешно принимает у себя Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, и открытие нового Универсального центра еще больше укрепит статус нашей столицы как столицы региональной безопасности.

Задачи нового центра: открываемые и конфиденциальные аспекты

Ожидается, что новый центр станет основным звеном, объединяющим блоки безопасности организации:

Интегрированный подход: Данный центр станет платформой для совместного принятия мер против современных вызовов, таких как гибридные угрозы, кибербезопасность и транснациональная организованная преступность, помимо традиционных военных угроз;

Детали пока закрыты: На данный момент точные сферы полномочий нового центра, объемы обмена информацией между спецслужбами государств-членов, сроки полного ввода в эксплуатацию и список основных угроз, с которыми предстоит бороться, полностью не разглашаются.

Этот шаг в очередной раз продемонстрировал лидерство Узбекистана в сфере дипломатии и безопасности на международной арене в период геополитических изменений в Центральноазиатском регионе.

А как вы думаете, какое положительное влияние окажет размещение нового Центра безопасности ШОС в Ташкенте на стабильность в регионе и авторитет Узбекистана? Какая угроза безопасности сегодня является наиболее актуальной для нашего региона, по вашему мнению? Оставляйте свои мнения в комментариях!