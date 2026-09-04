Шавкат Мирзиёев сделал важное заявление на саммите Шанхайской организации сотрудничества

·0·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев сделал важное заявление на саммите Шанхайской организации сотрудничества

В столице Узбекистана городе Ташкенте будет создан новый универсальный центр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с угрозами и вызовами безопасности. Об этом Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев официально заявил на очередном заседании Совета глав государств-членов организации. Ожидается, что это стратегическое решение существенно повысит позицию Узбекистана в институциональной системе ШОС.

Исторические документы саммита и заявление главы государства

В рамках саммита были приняты важные документы, направленные на коренное совершенствование деятельности организации и ее адаптацию к современным вызовам и угрозам:

  • Изменения в Хартию: Подписан Протокол о внесении изменений в Хартию ШОС, а также официально утверждены положения о вновь создаваемых Универсальном центре и Центре по борьбе с наркотиками;

  • Создание всех необходимых условий: Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что столица полностью готова принять новую международную структуру: «Мы создадим все необходимые условия для эффективной деятельности Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности в городе Ташкенте», — подчеркнул глава государства;

  • Институциональное укрепление: Ташкент на протяжении многих лет успешно принимает у себя Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, и открытие нового Универсального центра еще больше укрепит статус нашей столицы как столицы региональной безопасности.

Задачи нового центра: открываемые и конфиденциальные аспекты

Ожидается, что новый центр станет основным звеном, объединяющим блоки безопасности организации:

  • Интегрированный подход: Данный центр станет платформой для совместного принятия мер против современных вызовов, таких как гибридные угрозы, кибербезопасность и транснациональная организованная преступность, помимо традиционных военных угроз;

  • Детали пока закрыты: На данный момент точные сферы полномочий нового центра, объемы обмена информацией между спецслужбами государств-членов, сроки полного ввода в эксплуатацию и список основных угроз, с которыми предстоит бороться, полностью не разглашаются.

Этот шаг в очередной раз продемонстрировал лидерство Узбекистана в сфере дипломатии и безопасности на международной арене в период геополитических изменений в Центральноазиатском регионе.

А как вы думаете, какое положительное влияние окажет размещение нового Центра безопасности ШОС в Ташкенте на стабильность в регионе и авторитет Узбекистана? Какая угроза безопасности сегодня является наиболее актуальной для нашего региона, по вашему мнению? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сдана в эксплуатацию еще одна полоса БРТ: новая эра в общественном транспорте столицыСдана в эксплуатацию еще одна полоса БРТ: новая эра в общественном транспорте столицыВчера, 19:18Под председательством Президента началось важное совещание по сокращению бедностиПод председательством Президента началось важное совещание по сокращению бедностиВчера, 17:57В Ташкенте посреди дороги прорвало трубу, обрушился асфальтВ Ташкенте посреди дороги прорвало трубу, обрушился асфальтВчера, 17:50Из Узбекистана за рубеж до $10 тыс. не потребуется декларацияИз Узбекистана за рубеж до $10 тыс. не потребуется декларацияВчера, 13:34Для помощников хокимов будет создан учебный центрДля помощников хокимов будет создан учебный центрВчера, 12:54Опубликована картина экономики Узбекистана за 7 месяцев — о чем говорят цифры?Опубликована картина экономики Узбекистана за 7 месяцев — о чем говорят цифры?Вчера, 09:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?