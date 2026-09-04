Бакари Санья не считает Килиана Мбаппе и Гарри Кейна фаворитами на Золотой мяч 2026

Бывший защитник сборной Франции Бакари Санья отметил, что звезда «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе на данный момент входит в тройку лучших футболистов мира, однако не является главным претендентом на получение «Золотого мяча» в 2026 году. В интервью изданию Goal.com бывший футболист отдал предпочтение другим кандидатам в борьбе за престижную награду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что в годы проведения чемпионата мира звание лучшего футболиста обычно достается игрокам, победившим на турнирах глобального масштаба. Это делает членов сборной Испании, добившихся успеха на полях Северной Америки, главными фаворитами. В частности, обладатель «Золотого мяча» 2024 года Родри и его товарищ по команде Ламин Ямаль нацелены на завоевание этого трофея.

Шансы Гарри Кейна и Килиана Мбаппе

Хотя нападающий «Баварии» Гарри Кейн был близок к награде, забив 61 гол в Бундеслиге в прошлом сезоне, отсутствие победы в Лиге чемпионов в 2026 году может снизить его шансы. В свою очередь, поскольку «Пари Сен-Жермен» выигрывал Лигу чемпионов два сезона подряд, представители французского клуба также рассматриваются как основные претенденты на «Золотой мяч».

Бывший игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья, говоря о своем соотечественнике Килиане Мбаппе, высоко оценил его уровень. По мнению Санья, нападающие всегда быстрее привлекают внимание общественности из-за большого количества забитых голов, но самый важный критерий — это влияние игрока на команду в течение сезона.

В своем интервью Санья отметил следующее: «Для меня Килиан провел великолепный год, и сейчас он входит в тройку лучших. Его игра на чемпионате мира и в начале сезона находится на высоком уровне. Но главный вопрос в том, насколько сильно вы смогли повлиять на свою команду в прошлом сезоне?»

Главный фаворит и положение «Реал Мадрида»

По мнению Бакари Санья, футболистом, который оказал наибольшее влияние в прошлом сезоне и заслуживает уважения, является Хвича Кварацхелия, выступавший на позиции вингера. Бывший защитник подчеркнул, что, несмотря на победы в Лиге чемпионов, именно Квара был самым важным игроком прошлого сезона.

Напомним, что «Реал Мадрид» за последние два сезона не смог выиграть ни одного крупного трофея. Несмотря на то, что Килиан Мбаппе забил 90 голов в 106 матчах за «Королевский клуб» и стал обладателем двух «Золотых бутс» Ла Лиги, неудачи команды в крупных турнирах могут затруднить его шансы на получение индивидуальных наград.