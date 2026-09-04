Аргентина отказывается от азиатского турне и проведет три матча дома

Завершение карьеры Лионелья Месси в сборной кардинально изменило планы Ассоциации футбола Аргентины. Согласно информации ESPN Аргентина, сборная отказалась от запланированного турне по Азии и намерена провести три матча на своем поле во время осеннего окна ФИФА. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Подопечные Лионелья Скалони сыграют перед своими болельщиками во время международного перерыва, который продлится с 21 сентября по 6 октября. Изначально матч с Китаем был практически согласован, и азиатское турне должно было принести значительную финансовую прибыль. Однако уход Лионелья Месси стал причиной остановки всех переговоров.

Домашние матчи и новые локации

Как сообщил журналист ESPN Диего Монройг в программе Спортскентер, вероятность того, что сборная проведет это окно ФИФА полностью дома, составляет 90 процентов. Первый матч планируется провести на стадионе «Эль Монументаль» в столице против представителя Южной Америки или КОНКАКАФ.

Ожидается, что остальные два матча будут перенесены в регионы страны. В частности, города Кордова и Росарио называются основными претендентами на проведение этих игр. Это даст болельщикам чемпионата Аргентины возможность увидеть мировых звезд в своих городах.

Период тактических изменений

Эти три матча имеют важное значение для главного тренера Лионелья Скалони в плане перестройки игры команды после тяжелого поражения от Испании со счетом 1:0. После неудачи в финале мундиаля в июле тренерский штаб начал работу по привлечению представителей нового поколения в состав.

В данный момент сборная Аргентины вступает в новую эру без своего бывшего капитана и лучшего бомбардира. До конца календаря 2027 года команду ждет еще одно окно ФИФА с 9 по 17 ноября. Это создает для тренерского штаба удобную возможность для тестирования молодых футболистов.