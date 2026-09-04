Компания ХМД представила новый кнопочный телефон ХМД 106 2Г для цифрового детокса
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Компания ХМД представила новый бюджетный кнопочный телефон ХМД 106 2Г, предназначенный для пользователей, уставших от шума современных смартфонов и нуждающихся только в базовых средствах связи. Согласно данным иксбт.ком, это устройство отказывается от современных функций в пользу надежных звонков и простоты. Об этом сообщает Иксбт.ком .
Новое устройство поддерживает только сети 2Г и отличается компактными размерами. Телефон оснащен 1,8-дюймовым ЛКД-дисплеем и защитой корпуса по стандарту ИП52, а в продажу он поступит в трех цветовых вариантах.
Технические характеристики и возможностиВ качестве аппаратной основы устройства выбран процессор Унисок 6533Г. Он дополнен всего 4 МБ оперативной и 8 МБ встроенной памяти, чего вполне достаточно для выполнения простых задач.
Телефон работает на операционной системе С30+. Аккумулятор емкостью 1000 mAh обеспечивает длительное время автономной работы, что является одним из главных требований для простых кнопочных устройств.
Традиционные удобстваКомпактная и недорогая модель сохранила ряд привычных для пользователей удобств:
- Поддержка двух СИМ-карт
- Аудиоразъем 3,5 мм для прослушивания музыки
- Беспроводной интерфейс Bluetooth 4.2
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