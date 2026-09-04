Компания ХМД представила новый кнопочный телефон ХМД 106 2Г для цифрового детокса

·23·Технологии
Компания ХМД представила новый кнопочный телефон ХМД 106 2Г для цифрового детокса

Компания ХМД представила новый бюджетный кнопочный телефон ХМД 106 2Г, предназначенный для пользователей, уставших от шума современных смартфонов и нуждающихся только в базовых средствах связи. Согласно данным иксбт.ком, это устройство отказывается от современных функций в пользу надежных звонков и простоты. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новое устройство поддерживает только сети 2Г и отличается компактными размерами. Телефон оснащен 1,8-дюймовым ЛКД-дисплеем и защитой корпуса по стандарту ИП52, а в продажу он поступит в трех цветовых вариантах.

Технические характеристики и возможности

В качестве аппаратной основы устройства выбран процессор Унисок 6533Г. Он дополнен всего 4 МБ оперативной и 8 МБ встроенной памяти, чего вполне достаточно для выполнения простых задач.

Телефон работает на операционной системе С30+. Аккумулятор емкостью 1000 mAh обеспечивает длительное время автономной работы, что является одним из главных требований для простых кнопочных устройств.

Традиционные удобства

Компактная и недорогая модель сохранила ряд привычных для пользователей удобств:

  • Поддержка двух СИМ-карт
  • Аудиоразъем 3,5 мм для прослушивания музыки
  • Беспроводной интерфейс Bluetooth 4.2
Для зарядки устройства используется разъем МикроУСБ, который сегодня встречается все реже. ХМД 106 2Г выходит на рынок как надежное решение без лишних функций, предназначенное исключительно для звонков и повседневных базовых нужд.

HMDHMD 106 2GКнопочный телефонЦифровой детоксМобильные технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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