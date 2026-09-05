Простой эксперимент дал неожиданный результат: в Атырау обнаружили новый ареал произрастания лотосов

·28·Мир
Простой эксперимент дал неожиданный результат: в Атырау обнаружили новый ареал произрастания лотосов

В Атырауской области Казахстана простой эксперимент двух школьниц привел к неожиданному результату. 11-летняя Шаттык Хами и 12-летняя Айым Жанкелди посадили заказанные из Китая семена лотоса в водоем возле своего дома, и спустя два года это привело к появлению нового ареала произрастания лотосов. Об этом сообщает АтйрауПресс.

В 2024 году девочки попытались вырастить лотосы в домашних условиях. Позже они решили посадить семена в естественный водоем. Если в 2025 году на поверхности воды появились первые листья, то летом 2026 года лотосы зацвели впервые.

Девочки не ожидали, что в результате этого эксперимента сформируется новый участок произрастания лотосов. Новый очаг был обнаружен специалистами государственного природного резервата «Акжайык» во время полевых исследований.

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Лотосы выросли в протоке Перетаска возле села Тасқала. Специалисты отметили, что здесь сформировалась новая популяция лотосов.

До этого основным естественным местом произрастания лотосов в Атырауской области считался Курмангазинский район.

В настоящее время в Атырау реализуется еще один экспериментальный проект по выращиванию лотосов с участием китайских специалистов. На площади около 500 квадратных метров в районе Тухлая Балка высажено 270 кустов лотоса.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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