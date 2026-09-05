«Король холода» установил рекорд, пробыв под ледяной водой один час

41-летний поляк Дамиан Каспшик вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пробыв под ледяной водой 1 час 29 секунд. Он побью предыдущий рекорд по самому долгому пребыванию под ледяной водой среди мужчин. Об этом сообщило издание Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Каспшик превзошел свой предыдущий результат в 58 минут. Это стало его третьим успешным рекордом в экстремальных испытаниях, связанных с холодом.

Ранее спортсмен установил мужской рекорд по самому длительному соприкосновению всего тела со льдом, продержавшись 5 часов 1 минуту 33 секунды. А 21 февраля 2026 года в польском городе Шляхтова он установил еще один мировой рекорд, пробыв полностью засыпанным под снегом 2 часа 12 минут 12 секунд.

Интересно, что рекорд по пребыванию под ледяной водой среди женщин также принадлежит польской спортсменке. Мария Бодай 19 декабря 2025 года в городе Сопот показала результат в 1 час 38 секунд.

По словам Каспшика, находиться под ледяной водой оказалось еще сложнее, чем во время предыдущих испытаний. Процесс установления рекорда контролировали медицинские работники.