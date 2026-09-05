«Король холода» установил рекорд, пробыв под ледяной водой один час

·34·Мир
«Король холода» установил рекорд, пробыв под ледяной водой один час

41-летний поляк Дамиан Каспшик вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пробыв под ледяной водой 1 час 29 секунд. Он побью предыдущий рекорд по самому долгому пребыванию под ледяной водой среди мужчин. Об этом сообщило издание Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Каспшик превзошел свой предыдущий результат в 58 минут. Это стало его третьим успешным рекордом в экстремальных испытаниях, связанных с холодом.

Ранее спортсмен установил мужской рекорд по самому длительному соприкосновению всего тела со льдом, продержавшись 5 часов 1 минуту 33 секунды. А 21 февраля 2026 года в польском городе Шляхтова он установил еще один мировой рекорд, пробыв полностью засыпанным под снегом 2 часа 12 минут 12 секунд.

Интересно, что рекорд по пребыванию под ледяной водой среди женщин также принадлежит польской спортсменке. Мария Бодай 19 декабря 2025 года в городе Сопот показала результат в 1 час 38 секунд.

По словам Каспшика, находиться под ледяной водой оказалось еще сложнее, чем во время предыдущих испытаний. Процесс установления рекорда контролировали медицинские работники.

Jigarrang qalpoqli kishi mikrofon tutgan muxbirga intervyu bermoqda.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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