Самые дорогие натуральные волокна в мире: Топ-5

·0·Мир
Самые дорогие натуральные волокна в мире: Топ-5

Некоторые натуральные волокна, используемые при изготовлении роскошной одежды, стоят в десятки и даже сотни раз дороже обычных тканей. На их стоимость сильно влияют уникальность, малые объемы производства и ручной труд.

5-е место: Хлопок Си-Айленд
Этот хлопок, выращиваемый на островах Карибского моря, считается одним из самых редких и качественных видов хлопка в мире. Его волокно чрезвычайно длинное и мягкое, оно используется для пошива одежды премиум-класса.

4-е место: Премиальный шелк
Цена высококачественного шелка значительно возрастает в зависимости от его происхождения, качества волокна и метода изготовления. Особенно дорогими могут быть шелковые изделия ручной работы, выпускаемые ограниченным тиражом.

3-е место: Кашемир
Тончайший пух кашемировых коз добывается в очень небольших количествах. По этой причине высококачественный кашемир стоит значительно дороже обычных шерстяных изделий.

2-е место: Беби-кашемир
Самые нежные волокна, получаемые от молодых коз, тщательно отбираются и используются в премиальной продукции. Дефицит и мягкость такого сырья повышают его стоимость.

1-е место: Шерсть викуньи
Шерсть викуньи считается одним из самых дорогих и редких природных волокон в мире. Викуньи обитают в Андах Южной Америки, и животных обычно стригут раз в несколько лет. Количество волокна, получаемого от каждого животного, также крайне мало.

Поскольку волокно викуньи невероятно мягкое и легкое, одежда из него занимает особое место в мире высокой моды. Цена готовой ткани из викуньи в зависимости от качества и производителя может достигать тысяч долларов.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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