В Британии «чайки» ежегодно уносят еду на 172 млн фунтов

·0·Мир
В Британии «чайки» ежегодно уносят еду на 172 млн фунтов

В Великобритании общая стоимость еды, украденной или ставшей объектом попыток кражи чайками за год, оценивается в 171,9 миллиона фунтов стерлингов. Этот расчет основан на результатах опроса, проведенного компанией Компаре те Маркет. Об этом сообщает Те Индепендент.

В исследовании приняли участие 2 тысячи британцев. 71 процент из них сообщили, что сталкивались с ситуациями, когда чайки уносили их еду или пытались ее украсть. В расчетах средняя стоимость еды в таких случаях была принята за 5,50 фунта.

Самым частым блюдом, на которое покушаются чайки, оказался фиш-энд-чипс. 72 процента участников опроса заявили, что птицы унесли или пытались унести именно это блюдо. На последующих местах расположились сэндвичи — 21 процент и мороженое — 20 процентов.

Чтобы остерегаться птиц, 76 процентов британцев изменили места или способы приема пищи на открытом воздухе. 43 процента опрошенных стараются прятать еду от чаек, а 31 процент сообщили, что стараются съесть ее как можно быстрее.

Кроме того, 69 процентов тех, кто стал мишенью для чаек, отметили, что подобные случаи повторялись неоднократно.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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