Пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе

·0·Мир
Пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе

В Алматы (Казахстан) пассажира сняли с рейса Алматы — Актау за шутку о том, что в его сумке может находиться бомба. Инцидент произошел 3 сентября в аэропорту Алматы. Об этом сообщает Тенгри Травел.

По данным транспортной полиции Казахстана, пассажир был снят с рейса на основании акта, составленного авиакомпанией. Причиной стали его слова на казахском языке: «В этой сумке свинец или бомба?»

После этого сотрудники транспортной полиции и авиационной безопасности провели досмотр пассажира и его багажа. В результате проверки взрывчатых веществ или иных запрещенных предметов обнаружено не было. Эвакуация в аэропорту не проводилась, воздушная гавань работала в штатном режиме.

По данным полиции, пассажир привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, материалы дела будут переданы в суд.

Транспортная полиция призвала пассажиров не произносить на борту самолета фразы, которые могут быть восприняты как угроза безопасности, даже в шутливой форме.

Статья 273 Уголовного кодекса Казахстана предусматривает за заведомо ложное сообщение о террористическом акте или иной опасности штраф в размере до 5000 месячных расчетных показателей, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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