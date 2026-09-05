Владельцы Samsung Galaxy Ватч Ultra жалуются на отслоение корпуса

Как сообщает издание Иксбт.ком, владельцы самых дорогих и позиционируемых как сверхпрочные смарт-часов Samsung Galaxy Ватч Ultra сталкиваются с серьезными дефектами. В сети появилось множество жалоб на то, что корпус этих гаджетов самопроизвольно распадается на части без какого-либо внешнего воздействия. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Выяснилось, что основная проблема, с которой сталкиваются пользователи, заключается в полном отслоении безеля и верхней панели от основного корпуса часов. Примечательно, что пострадавшие категорически утверждают, что это произошло не в результате падения устройства или других механических повреждений.

Пользовательский опыт и первые неисправности

Один из владельцев, поделившийся своим опытом на платформе Reddit, написал, что верхняя часть его Galaxy Watch Ultra просто отвалилась в тот момент, когда он повернул запястье, чтобы открыть дверь. По его словам, гаджет использовался около года, и за это время часы не подвергались ни сильным ударам, ни воздействию воды.

Ситуацию усугубляет то, что подобный случай — не единичный. В сети нашлись и другие владельцы, опубликовавшие фотографии своих Galaxy Watch Ultra 2024 и 2025 годов выпуска с аналогичными дефектами.

Гарантийное обслуживание и возникшие вопросы

В частности, один из пользователей отметил, что, несмотря на покупку часов в марте текущего года и бережное обращение, безель отделился от корпуса. Однако проблема не ограничивается качеством сборки устройства: возникли претензии и к работе гарантийного сервиса.

Один из пострадавших сообщил, что официальный сервисный центр Samsung сначала согласился отремонтировать часы бесплатно по гарантии, но позже неожиданно выставил счет на сумму около 300 долларов. На данный момент южнокорейский технологический гигант не сделал официального заявления по поводу этой массовой проблемы.