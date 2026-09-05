Стратосферный аэростат США пересек Тихий океан и раздал интернет в Японии

·12·Технологии
Стратосферный аэростат США пересек Тихий океан и раздал интернет в Японии

Американская компания Скее впервые провела испытания своей высотной платформы ХАПС в Азии. Аппарат, запущенный 9 августа из штата Нью-Мексико, пересек Тихий океан, достигнув Японии за 13 дней и преодолев в общей сложности около 15 тысяч километров. Согласно данным иксбт.ком, проект направлен на практическую проверку возможности предоставления услуг мобильной связи из стратосферы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В Японии платформа использовалась в сотрудничестве с ведущим оператором страны СофтБанк. Аппарат, двигавшийся на высоте около 16,6 километра, находился в воздушном пространстве Японии более семи дней. В ходе испытаний ХАПС продемонстрировал важный показатель, удерживаясь в стабильном положении с отклонением всего в 5 километров над заданной областью.

Прямое подключение к смартфонам и результаты испытаний

На борту аэростатной платформы была установлена телекоммуникационная система СкееКЭЛЛ, предназначенная для прямого подключения к обычным мобильным устройствам. В процессе тестирования смартфоны смогли подключиться к системе через инфраструктуру СофтБанк без каких-либо специальных модификаций. Специалисты успешно проверили возможности обмена текстовыми сообщениями, голосовых вызовов, доступа в интернет и онлайн-трансляции видео.

Также была протестирована специальная система безопасности и оповещения, предназначенная для использования во время крупных чрезвычайных ситуаций. По данным Скее, такие технологии станут важным шагом в обеспечении бесперебойной связи в экстремальных условиях в будущем.

Центр обработки данных в стратосфере и планы на будущее

Одним из главных технических достижений испытания стало то, что ядро мобильной сети и веб-сервер впервые были размещены непосредственно на самой высотной платформе. В результате запросы пользователей обрабатывались прямо в воздухе, без отправки в удаленный облачный центр обработки данных. Средняя задержка при передаче данных составила 68 миллисекунд, что на 40 процентов меньше показателей традиционной облачной инфраструктуры.

Помимо смартфонов, платформа смогла установить стабильную связь с беспилотными летательными аппаратами. В будущем компания планирует создать единую коммуникационную сеть, объединяющую все типы устройств, работающих на разных высотах. ХАПС выступает промежуточным звеном между наземными базовыми станциями и спутниками, работая значительно выше пассажирских самолетов, но ближе к пользователям, чем орбитальные аппараты.

По оценкам Скее, в будущем одна полноценная платформа сможет обеспечить покрытие, эквивалентное 500 наземным базовым станциям. После успешного завершения испытаний в Японии аэростат в настоящее время возвращается обратно через Тихий океан в США.

СтратосфераSoftBankSceyeМобильный интернетHAPS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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