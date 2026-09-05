В Нью-Йорке выжил мужчина, в которого ударила молния (видео)

·18·Мир
В Нью-Йорке выжил мужчина, в которого ударила молния (видео)

В американском Нью-Йорке мужчина по имени Томас Фахми выжил после удара молнии. Инцидент произошел в районе Стейтен-Айленд 27 августа 2026 года во время сильного дождя и грозы. Об этом сообщает Нур.кз.

Когда Фахми шел к своей машине, молния ударила примерно в 5 метрах от автомобиля. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения близлежащего дома. На видео видно, как после вспышки молнии мужчина падает на землю.

По словам Фахми, после удара он почувствовал сильное воздействие на тело. В особенности он ощущал сильное жжение, покалывание, онемение и резкую боль в обеих ногах.

Несмотря на это, он не потерял сознание. Спустя несколько секунд он встал и направился к ближайшему дому за помощью. Сосед услышал его крики о помощи и вышел на поддержку.

После этого Фахми доставили в больницу. Врачи продержали его под наблюдением всю ночь и провели ряд обследований. Серьезных травм у него не обнаружили, и на следующий день его отпустили домой.

История получила широкое распространение благодаря тому, что момент удара молнии в Фахми попал на камеру видеонаблюдения. Мужчина рассказал, что после случившегося у него изменилось отношение к жизни и нужно ценить каждый день.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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